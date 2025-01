Anche Microsoft ha i suoi premi gaming, ecco Xbox Excellence Awards

Nel corso dell'anno vediamo sempre tante manifestazioni celebrative nel mondo dei videogiochi, e Microsoft ha deciso di premiare il suo anno nel gaming con Xbox Excellence Awards.

Lanciato da Xbox Wire, questi premi riconoscono i giochi che hanno spiccato per recensioni dei giocatori, engagement, utenti attivi giornalieri o vendite. Alcuni titoli, come Warhammer 40.000: Space Marine 2 di Saber Interactive (lo trovate su Amazon), sono stati premiati in più categorie.

Per essere candidati nella categoria delle recensioni eccellenti, i giochi dovevano avere almeno 500 recensioni. L’engagement è stato valutato considerando i giochi con la media di ore più alta nelle prime sei settimane dal lancio, mentre la categoria utenti attivi giornalieri include titoli più datati che hanno ricevuto aggiornamenti significativi nel corso dell’anno, come Fallout 4 di Bethesda.

I premi fisici verranno consegnati agli sviluppatori nelle prossime settimane.

Di seguito, trovate i giochi premiati nelle diverse categorie:

Recensioni dei giocatori

Balatro

Banishers: Ghosts of New Eden

Botany Manor

Like a Dragon: Infinite Wealth

Little Kitty, Big City

Lollipop Chainsaw RePOP

Metaphor ReFantazio

Nobody Wants to Die

Persona 3 Reload

Poppy Playtime: Chapter 1, 2, 3

Return to Grace

Rounds

Senua's Saga: Hellblade 2

Shin Megami Tensei V: Vengeance

Sonic X Shadow Generations

Still Wakes the Deep

The Lord of the Rings: Return to Moria

The Outlast Trials

Unicorn Overlord

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Engagement dei giocatori

Dragon Age: The Veilguard

Dragon's Dogma 2

EA Sports College Football 25

EA Sports FC 25

F1 Manager 24

Farming Simulator 25

Final Fantasy 14: Dawntrail

House Flipper 2

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor ReFantazio

MLB The Show 24

NBA 2K25

New World: Aeternum

NHL 25

Path of Exile 2

Shin Megami Tensei V: Vengeance

Skull and Bones

Star Wars Outlaws

Warhammer 40,000: Space Marine 2

WWE WK24

Utenti attivi giornalieri

Apex Legends

Call of Duty: Black Ops 6

Dead Island 2

Diablo 4: Vessel of Hatred

EA Sports College Football 25

EA Sports FC 25

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Fallout 4

Fortnite

Forza Horizon 5

Grand Theft Auto Online

Indiana Jones and the Great Circle

Marvel Rivals

Minecraft

MLB The Show 24

Palworld

Roblox

Rocket League

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Unità vendute

7 Days to Die

Avatar: Frontiers of Pandora

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Dragon Ball Sparking! Zero

Dragon's Dogma 2

EA Sports College Football 25

EA Sports FC 25

EA Sports Madden NFL 25

Farming Simulator 25

Microsoft Flight Simulator 2024

MLB The Show 24

NBA 2K25

NHL 25

Palworld

Phasmophobia

Star Wars Outlaws

The Lord of the Rings: Return to Moria

Warhammer 40,000: Space Marine 2

WWE 2K24

Questi riconoscimenti testimoniano l’impatto e il successo di un'ampia gamma di giochi, dalle nuove uscite ai classici moderni aggiornati.

Parlando di Xbox, l'ultimo Developer Direct 2025 è stato molto interessante e ci ha dato anche la possibilità di avere tanti altri giochi gratis su Game Pass: ecco l'elenco completo.