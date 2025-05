Anche gli sviluppatori di Ori potrebbero dirci addio

Moon Studios, lo studio di sviluppo noto per i premiati Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, si trova in una situazione critica.

Dopo aver intrapreso la strada dell'indipendenza nel 2024, il team aveva puntato tutto sul loro nuovo titolo No Rest for the Wicked, un action RPG ambizioso che avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di una nuova era.

Vero anche che il nuovo progetto di Moon Studios era finito al centro della bagarre di Private Division ma il destino non sembrava segnato.

Purtroppo, le cose non sono andate come sperato. In un messaggio recente, il CEO Thomas Mahler ha lanciato un allarme preoccupante: lo studio potrebbe chiudere nei prossimi mesi se la situazione non migliorerà.

Mahler ha sottolineato come il review bombing – le ondate di recensioni negative spesso scollegate dalla qualità reale del gioco – abbiano un impatto devastante, soprattutto per uno studio indipendente che non ha il sostegno finanziario di un grande publisher.

«È possibile che tra un paio di mesi non ci saremo più per fare nulla», ha dichiarato Mahler, invitando i fan a supportare attivamente No Rest for the Wicked, lasciando recensioni positive e aiutando a far conoscere il titolo.

Nonostante le difficoltà, No Rest for the Wicked ha ricevuto recensioni generalmente positive su Steam, ma lo scenario economico attuale dell’industria videoludica è spietato: licenziamenti di massa (che comunque starebbero rallentando), chiusure improvvise di studi, e una crescente insostenibilità per chi prova a restare indipendente.

Moon Studios potrebbe tentare di riallacciare rapporti con grandi editori – Microsoft in primis, con cui ha collaborato per i titoli di Ori (che trovate su Amazon) – nel tentativo di garantirsi un futuro.

È triste vedere uno studio come Moon Studios, che ha saputo emozionare milioni di giocatori con la poesia e la cura dei giochi di Ori, trovarsi in balia del mercato.

L'indipendenza, tanto agognata, si rivela spesso una strada irta di ostacoli. È giusto criticare quando serve, ma il review bombing cieco e distruttivo non aiuta nessuno.