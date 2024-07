AMD conferma che la serie Ryzen 9000 debutterà prestissimo

Su SpazioGames non approfondiamo di solito il mondo dell'hardware PC, per il quale vi rimandiamo al nostro sito gemello Tom's Hardware. A tal proposito, però, oggi vi segnaliamo che in queste ore AMD ha svelato i dettagli della serie Ryzen 9000, la sua prossima generazione di CPU.

Non ci è ancora dato sapere quali saranno i prezzi dettagliati, ma ora sappiamo che 9950X, 9900X, 9700X e 9600X arriveranno sul mercato il 31 luglio, basati sull'architettura AMD Zen 5.

Secondo il produttore, le performance di queste CPU dovrebbero rivelarsi anche superiori agli i9 14900K di Intel, con miglioramenti significativi in-game.

Nello specifico, possiamo aspettarci:

Ryzen 9 9950X - 16-core, 32 thread

- 16-core, 32 thread Ryzen 9 9900X - 12 core, 24 thread

- 12 core, 24 thread Ryzen 7 9700X - 8 core, 16 thread

- 8 core, 16 thread Ryzen 5 9600X - 6 core, 12 thread.

Per approfondire l'argomento, Marco Pedrani di Tom's Hardware è volato a Los Angeles per scoprire ogni dettaglio: vi rimandiamo quindi al suo approfondimento per scoprire tutto quello che c'è da sapere sugli AMD Ryzen 9000.