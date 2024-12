Amate Nier? Aspettatevi sorprese nel 2025

Al di là di qualche ritorno, i fan del franchise Nier ormai da un bel po' di tempo sono in attesa dell'arrivo di novità significative, come un capitolo completamente inedito. A quanto pare, però, quest'impazienza per le novità potrebbe esaurirsi nel corso del 2025. O, almeno, questo è quello che ha lasciato intendere il producer Yosuke Saito.

Intervistato da 4Gamer (thanks, MyNintendoNews) per la tradizionale chiacchierata di fine anno con gli autori di videogiochi giapponesi, Saito ha anticipato che c'è qualcosa che sta bollendo in pentola per Nier, e che potremmo sapere qualcosa di più nel corso del prossimo (e ormai imminente) anno.

«Il 2025 sarà un anno importante, dal momento che celebrerà il quindicesimo anniversario della saga Nier» ha spiegato Yosuke Saito. «Quindi mi piacerebbe fare qualcosa per l'occasione! Che cosa dovremmo fare... magari qualcosa relativo al prossimo gioco, o a sviluppi a esso correlati...» ha aggiunto.

«Ho sempre ascoltato quali sono le aspettative dei fan. È un po' complicato, però... Ma, ciò detto, dal momento che presumibilmente farò meno lavoro diretto in veste di producer, sarei ben felice di vedervi in attesa di cosa arriverà!».

Non sembra lecito aspettarsi già il lancio di un nuovo gioco, insomma, ma probabilmente un annuncio e qualche novità in merito ai lavori in corso potrebbe essere in calendario.

Nier Automata uscì nel 2017 e venne molto apprezzato. L'uscita più recente è stata invece il ritorno di Nier Replicant, che a sua volta si è fatto apprezzare pur nelle sue spigolosità.

Vedremo ora che titolo raccoglierà l'eredità del franchise.