Amano Corpus Animae, la mostra di Yoshitaka Amano si sposta a Roma: ecco i dettagli

Dopo il successo riscosso a Milano, la mostra Amano Corpus Animae, dedicata al leggendario Yoshitaka Amano, si prepara a conquistare Roma.

La mostra ha già dato ai fan di Final Fantasy, e non solo, la possibilità di ammirare l'arte straordinaria del maestro Amano, e per questo l'organizzazione ha deciso di dare ai fan italiani una nuova occasione per scoprirla.

Dal 28 marzo al 12 ottobre 2025, il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospiterà un’imponente retrospettiva che celebra i 50 anni di carriera dell’artista giapponese, noto per il suo contributo all’animazione, ai videogiochi e al fumetto.

L’esposizione, curata da Fabio Viola e ideata da Lucca Comics & Games, offre un viaggio attraverso oltre 200 opere originali, cel d’animazione e oggetti iconici.

Il percorso ripercorre l’evoluzione stilistica e narrativa di Amano, partendo dai suoi primi lavori per Tatsunoko Production fino alle illustrazioni per Final Fantasy, passando per il mondo dei fumetti americani con le variant cover di Batman, Superman e The Sandman.

Uno dei punti di maggiore interesse della mostra sarà l’area dedicata alla collaborazione tra Amano e Michael Moorcock, con sei tavole mai esposte prima in Italia, ispirate al celebre personaggio di Elric di Melnibonè. Queste opere rappresentano un punto di connessione fondamentale tra l’estetica visionaria dell’artista e la narrativa dark fantasy dello scrittore britannico.

Non mancheranno novità assolute, come le creazioni realizzate nel 2024 per il Centenario Pucciniano, che includono i tre atti dedicati a Lady Butterfly, Tosca e Turandot. Queste opere hanno avuto un ruolo centrale nell’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, per la quale Amano ha realizzato i poster ufficiali.

Sarà esposta a Museo di Roma a Palazzo Braschi – Piazza San Pantaleo 10, Roma, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19. L’esposizione promette di offrire un’esperienza immersiva, capace di far emergere la poliedricità dell’artista e il suo impatto sulla cultura pop contemporanea.

Se volete sapere com'è la mostra, ve l'abbiamo raccontata nel dettaglio in un nostro articolo.