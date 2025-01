Altri negozi GameStop stanno chiudendo in tutto il mondo

Da anni la catena di videogiochi GameStop è dichiaratamente in crisi a livello globale, e la situazione raccontata da alcuni dipendenti in queste ore non fa che confermare l'andamento della catena.

Come riporta Techraptor, infatti, molti ex-dipendenti hanno raccontato sui propri profili pubblici di aver visto i negozi in cui lavoravano chiudere per sempre.

Sul subreddit dedicato a GameStop, numerosi dipendenti stanno dichiarando che i loro negozi stanno per chiudere. Tra i post più recenti si trovano diverse segnalazioni, anche se non vengono specificati i negozi coinvolti.

La scala completa delle chiusure rimane incerta, e alcuni post potrebbero provenire da dipendenti dello stesso negozio. Tuttavia, il numero di segnalazioni suggerisce che la situazione sia piuttosto ampia.

Nel rapporto SEC di settembre, il management aveva accennato a una revisione in corso che potrebbe portare alla chiusura di un numero maggiore di negozi rispetto agli anni precedenti. Questo segue la chiusura di 287 punti vendita durante l'ultimo anno fiscale, annunciata a marzo, in linea con centinaia di altre chiusure degli anni precedenti.

Non è una novità che la catena abbia dovuto rivedere le proprie mire, anche ripensando a quanto accadde con il disastro del negozio NFT su cui GameStop puntava molto in un certo periodo recente anche per contrastare il dominio di Amazon, tra i tanti.

I risultati finanziari più recenti di GameStop mostrano un calo delle vendite nette, passate da $1,078 miliardi nel terzo trimestre dell'anno scorso a $860 milioni nello stesso periodo di quest'anno. Tuttavia, l'utile netto del trimestre è stato di $17,5 milioni, rispetto a una perdita di $3,1 milioni nello stesso periodo dell'anno scorso.

Un destino, quello di GameStop, condiviso da moltissime altre catene di videogiochi nel mondo che stanno lentamente sparendo. Il formato fisico è indubbiamente meno preponderante di un tempo, anche se la stessa catena abbia provato a difenderli più volte.