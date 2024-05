Altre esclusive Xbox potrebbero arrivare presto su PS5

Nei mesi scorsi si era discusso parecchio circa la possibilità che varie esclusive Xbox sbarcassero anche sulla "rivale" PS5.

L'idea che giochi come Starfield (che trovate su Amazon) o Halo possano un giorno sbarcare anche su console Sony, in effetti ha sicuramente creato uno scossone niente male.

Del resto, da settimane si parla che Hellblade 2 potrebbe arrivare anche su PS5, con sorpresa di nessuno.

Ora, secondo un noto insider, altre ex esclusive Xbox potrebbero arrivare su PS5 durante le festività natalizie (via Wccftech).

Parlando sul forum di ResetEra in un thread relativo a un nuovo articolo di WindowsCentral su Xbox, "NateDrake" ha affermato di aver sentito che, oltre a Starfield, altri giochi Xbox potrebbero arrivare sulla console di Sony nel corso dell'anno.

Solo ieri, l'insider ha menzionato che il gioco sci-fi di Bethesda potrebbe arrivare su PS5 come edizione completa verso la fine del 2025.

In seguito, “NateDrake” ha detto che, oltre al possibile Starfield, potrebbero esserci altri giochi in arrivo su PS5.

L'insider ha sentito parlare di altri giochi in arrivo sulla console di Sony, anche se non è del tutto sicuro di quali titoli e di quando verranno rilasciati.

«Ho sentito parlare di altri giochi in arrivo su PS5 e potrebbero essere durante le vacanze di quest'anno - ma sto lavorando per confermare i giochi e le finestre di rilascio», ha scritto Nate.

Sebbene questo non confermi l'arrivo di ulteriori esclusive Xbox su PS5, recenti voci e rapporti suggeriscono che la cosa è molto probabile.

Il mese scorso, Tom Warren di The Verge ha affermato che la versione PS5 di Sea of Thieves è stata ed è un test fondamentale per Microsoft per capire se altri giochi arriveranno sulle piattaforme rivali.

Inoltre, a febbraio di quest'anno sempre Warren ha anche suggerito che Microsoft ha preso in considerazione la possibilità di portare sulle piattaforme rivali altri popolari franchise di punta di Xbox, tra cui Gears of War e DOOM.