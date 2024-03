Steam vi regala gratis un picchiaduro "calligrafico": ecco come averlo

Se state cercando un folle e divertente gioco di combattimento da provare insieme ai vostri amici, la nuova promozione di Fanatical potrebbe fare al caso vostro: il noto store sta offrendo a tempo limitato la possibilità di riscattare un gioco gratis su Steam, senza alcun costo aggiuntivo.

Grazie a questo nuovo giveaway, potrete aggiungere alla vostra raccolta di videogiochi Wanba Warriors, un folle picchiaduro 1vs1 "calligrafico" in cui potrete infliggere danni... utilizzando il vostro pennello da inchiostro preferito.

Una produzione dunque assolutamente originale e adatta per folli serate in compagnia dei vostri amici, in cui potrete sfidarvi per scoprire chi è il "Guerriero Wanba" migliore del gruppo. E magari anche a chi dispone della migliore calligrafia.

Se abbiamo suscitato il vostro interesse — o se, semplicemente, non volete dire di no a un gioco gratis — riscattare questo nuovo gioco gratis è molto semplice: non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e completare l'"acquisto" su Fanatical, ovviamente senza spendere un centesimo.

Dovrete poi accettare di iscrivervi alla newsletter di Fanatical, prima di poter completare il riscatto del vostro gioco. Ovviamente potrete scegliere di cancellarvi in seguito quando vorrete.

Infine, una volta che avrete completato la transazione — che, ripetiamo, costerà 0 centesimi — dovrete associare il vostro account Steam al profilo su Fanatical: fatto ciò, basterà dirigervi nella sezione dedicata ai vostri codici per riscattare in pochi semplici step Wanba Warriors, che per voi resterà gratis per sempre.

Il giveaway resterà disponibile per altri 6 giorni a partire da adesso, oppure fino a quando le scorte saranno esaurite. Data la popolarità di queste distribuzioni, il nostro consiglio è quello di approfittare il prima possibile della promozione per non rischiare di restare senza codici.

Restando in tema di giochi gratis disponibili su Steam, cogliamo l'occasione per segnalarvi due free-to-play molto interessanti: uno sparatutto piratesco e un divertente titolo per "stressarvi" con i vostri amici.

Se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti, che siano picchiaduro oppure no, su Amazon e senza alcun sovrapprezzo o commissione.