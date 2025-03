Addio GameStop, aprono in Italia i primi negozi Gamelife

Se avete visto un'insegna particolare nei dintorni del vostro GameStop di fiducia è tutto normale, perché in queste settimane sta iniziando il rebranding della storica catena di videogiochi in Gamelife.

Annunciata alla fine dello scorso anno, questa ristrutturazione fa parte della cessione di GameStop Italia a Cidiverte, la società di distribuzione che acquisì il 100% delle quote della divisione nostrana della catena di negozi.

E ora, come annunciato dalla catnea in un post tramite LinkedIn, la trasformazione è ufficialmente partita e i primi negozi della catena hanno già adottato la nuova identità visiva.

«Un cambiamento che porta con sé un’esperienza rinnovata, nuove opportunità e lo stesso impegno nel mondo del gaming», dichiara l'azienda nel post riferendosi ai propri obiettivi.

Il processo di transizione continuerà nei prossimi mesi, coinvolgendo gradualmente tutti i punti vendita fino al completamento del passaggio.

Sebbene non siano ancora stati svelati tutti i dettagli, il marchio assicura che il focus resterà saldo sul mondo del gaming, mantenendo l'impegno che ha reso GameStop un punto di riferimento per gli appassionati.

Il rebranding arriva in un momento di trasformazione per il settore retail dei videogiochi, con le vendite digitali in crescita e i negozi fisici che devono adattarsi a un mercato sempre più orientato ai servizi, oppure chiudere inesorabilmente.

La scelta del nome Gamelife sembra voler sottolineare un legame più profondo tra il brand e lo stile di vita dei videogiocatori, andando oltre la semplice vendita di prodotti.

Non è ancora chiaro se Gamelife offrirà anche nuove opportunità e servizi che andranno a ridefinire il rapporto con i giocatori e la community. Vedremo se, insieme al rebranding, la catena si trasformerà in termini anche più pratici verso i giocatori.

Il tutto mentre GameStop nel mondo non se la sta passando bene, con vendite sempre più in calo e negozi che chiudono in tutto il mondo con una certa regolarità.