Com'è PS5 Pro davvero? Ecco le specifiche ufficiali

Mancano pochissimi giorni al lancio di PS5 Pro e, mentre i preordini fioccano e i giocatori aspettano la propria console, noi abbiamo avuto la possibilità di cominciare a provarla e siamo in grado di svelarvi le caratteristiche tecniche della console.

Finora abbiamo avuto solamente delle dichiarazioni vaghe da parte di PlayStation e dei suoi partner, come Insomniac Games per esempio.

L'azienda che ha prodotto Marvel's Spider-Man 2 ha spiegato che la console sarà il modo migliore per esprimere la propria creatività, senza compromessi finalmente. Insomniac ha definito «l'esperienza definitiva di Spider-Man» il giocare sulla nuova console.

Sarà davvero così? Beh, un'idea ce la possono dare le specifiche tecniche di PS5 Pro che abbiamo preso direttamente dalla scatola.

Vediamo alcuni degli elementi che emergono dalla scheda tecnica.

L’alimentatore della console è classificato per un massimo di 390W, un incremento rispetto ai 340W della PlayStation 5 Digital Edition (sia originale che Slim). Significa che sì, consumerà un po' di più.

Inoltre, i 16.7 TFLOP di potenza di calcolo della GPU sono un dato che prima non conoscevamo. Sony non aveva rilasciato dei dati ufficiali a riguardo, anche se in passato si erano ipotizzati circa 33.5 TFLOP addirittura.

Parlando di memoria, invece, PS5 Pro predispone 2GB extra di DDR5 rispetto alla versione standard di PS5.

Vi ricordiamo inoltre che all'interno della confezione di PS5 Pro è possibile trovare:

1 x PS5 Pro

1 x cavo HDMI

1 x cavo alimentazione

1 x cavo USB per ricarica controller

1 x Dualsense bianco.

Non sono inclusi nel prezzo la base verticale o l'eventuale lettore per giochi in formato fisico.

Nel frattempo abbiamo messo le mani da pochissimo su PS5 Pro e, in attesa di provare in prima persona le effettive migliore di questa console e dirvi le nostre impressioni, almeno potete cominciarvi a fare un'idea di cosa aspettarvi lato tecnico.

Se siete già convinti di PS5 Pro, potete ordinarla da ora anche su Amazon in attesa del 7 novembre, quando sarà disponibile ufficialmente.