A fine generazione o no, Switch accoglie anche Little Hope

Ormai, da diverso tempo i rumor si sono allineati e puntano tutti nella direzione di una Nintendo Switch che, uscita a inizio 2017, sia ormai a fine ciclo e pronta ad accogliere una per ora misteriosa erede. Considerando che siamo nel suo settimo anno di vita, la cosa è ovviamente molto plausibile.

Tuttavia, che sia a fine ciclo vitale o no, la console di casa Nintendo continua ad avere il pieno supporto degli sviluppatori e dei publisher third party – compresa Bandai Namco, che ha deciso di portare sull'ibrida anche il suo The Dark Pictures: Little Hope.

Il videogioco horror di Supermassive Games, uscito originariamente nel 2020 sulla scorsa generazione di console (lo trovate su Amazon), arriverà su Switch dal 5 ottobre prossimo, in tempo per dare un po' di vibe horror al vostro Halloween, a fine mese.

«Dopo aver deviato verso la cittadina di Little Hope a causa del maltempo, una classe di studenti dai rapporti piuttosto tesi esce illesa e senza un graffio da un terribile incidente stradale col proprio pullman. Mentre esplorano quella che sembra una città abbandonata, restano intrappolati da una nebbia impenetrabile e misteriosa, ma quando cercano un modo per fuggire, iniziano ad avere strane visioni del passato che iniziano a perseguitarli» ci introduce al gioco il comunicato stampa che conferma la data di lancio.

In precedenza, lo scorso mese di maggio Bandai Namco aveva portato sull'ibrida anche Man of Medan, altro episodio della sua Dark Pictures Anthology.

Per approfondire la conoscenza con Little Hope e con il suo modo di raccontarvi un horror dal forte retrogusto narrativo, vi raccomandiamo come sempre di dare un'occhiata alla video recensione del nostro Domenico Musicò.

