Steam, al via i saldi dei giochi SEGA

I saldi di SEGA su Steam per celebrare la Golden Week offrono la possibilità di recuperare diverse chicche a prezzi davvero molto bassi.

Grazie agli sconti in questione, potrete infatti acquistare alcuni capitoli delle saghe di Yakuza e Persona, oltre a Sonic Frontiers, Two Point Hospital e Humankind a prezzi davvero notevoli (via PCGamesN).

Advertisement

Come prima cosa potete accaparrarvi il bellissimo Persona 5 Royal con uno sconto del 35% (38,99 euro), oppure prendere un bundle altrettanto scontato contenente Persona 3 Portable e Persona 4 Golden.

Anche i capitoli della saga di Yakuza non sono da meno: lo spin-off Like A Dragon Ishin vi aspetta infatti con uno sconto del 25% (44,99 euro).

Da nom perdere neppure Judgment (30% di sconto) e il suo sequel Lost Judgment (35% di sconto). I fan dei giochi gestionali classici possono invece mettere mani a Two Point Hospital con un enorme sconto del 75% (7,49 euro).

Humankind è invece offerto con il 70% di sconto sull'edizione premium (28,97 euro), mentre il gioco open-zone Sonic Frontiers è proposto a soli 46,89 euro.

Se volete dare un'occhiata ai saldi SEGA su Steam nella loro interezza non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo. Siamo certi che non tornerete a casa a mani vuote, come si dice in questi casi.

Restando in tema, da ora sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis offerti da Steam per il fine settimana: c'è anche un'esclusiva sviluppata da Xbox.

In alternativa, vi ricordiamo che proprio in queste ore sono già stati resi disponibili gli ultimi giochi gratis di aprile offerti da Prime Gaming.

Senza dimenticare anche i nuovi e ormai immancabili omaggi settimanali di Epic Games Store, in questo caso una doppietta davvero da non perdere.

Infine, se volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.