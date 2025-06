Roger Clark, celebre per aver dato voce e anima ad Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, ha condiviso un messaggio significativo per i doppiatori dei protagonisti di Grand Theft Auto 6, Jason e Lucia.

In un’intervista con TheGamer, l’attore ha ricordato il periodo di massima attesa prima dell’uscita di RDR2 (che trovate su Amazon) e ha offerto una prospettiva unica per chi si trova ora nei loro panni.

Clark ha voluto sottolineare l'importanza della fiducia reciproca tra attori e sviluppatori, soprattutto in un ambiente come Rockstar Games:

«State lavorando con uno dei migliori studi di videogiochi al mondo. Questo è uno dei franchise più grandi in assoluto. Sicuramente collaborate con questo team da anni, e sono certo che si sia costruita molta fiducia tra voi. Non perdete quella fiducia.»

Clark, forte della sua esperienza, ricorda l’enorme pressione legata alle aspettative del pubblico, ma invita a concentrarsi sul processo creativo e sul rapporto con il team, piuttosto che sul rumore mediatico.

«Lasciate che il lavoro parli, ma fate sapere chi siete». L'attore ha poi toccato un altro tema chiave: la fama improvvisa. Essere il volto (e la voce) dei protagonisti di GTA 6 significa entrare di colpo nell’immaginario collettivo di milioni di fan.

Il consiglio? «Continuate a lavorare a testa bassa fino alla fine. Quando il lavoro sarà pronto per il mondo, lasciate che sia lui a parlare per voi. Ma assicuratevi anche che la gente sappia come vi chiamate.»

Le parole di Roger Clark sono più che semplici consigli: sono il risultato di un'esperienza vissuta sulla propria pelle. Arthur Morgan non è stato solo un personaggio amato, ma una delle interpretazioni più intense e umane mai viste in un videogioco, resa tale proprio grazie alla dedizione di Clark.

È rassicurante sapere che chi sta per dare vita ai nuovi protagonisti di GTA 6 può contare sull’eredità e sulla saggezza di chi ha già attraversato questo sentiero.

Fidarsi del team, mantenere i piedi per terra e non dimenticare di valorizzare sé stessi: in un’industria dove l’hype rischia spesso di divorare tutto, queste sono lezioni d’oro.

