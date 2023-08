7 giochi Nintendo Switch da portare in vacanza

Siete pronti per le vacanze? Volete rendere ogni momento del vostro viaggio emozionante, anche quando sarete sotto l'ombrellone a prendere il sole? Allora siete nel posto giusto! Abbiamo preparato per voi una selezione imperdibile di giochi per Nintendo Switch, pronti a catapultarvi in avventure estive indimenticabili. Che voi siate un guerriero dell'action o un mago dei puzzle, abbiamo qualcosa che farà brillare i tuoi occhi.

Dai party game più scatenati agli action più avvincenti, attraversando puzzle intriganti e mondi open world da esplorare, abbiamo selezionato titoli per ogni palato videoludico. E non preoccupatevi se il portafoglio è un po' leggero quest'estate: i nostri giochi partono dai 30€, così da garantire divertimento a tutti, senza dover sborsare i canonici 60,00€.

The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, seguito del celebre "Breath of the Wild", rappresenta un'avventura epica che non teme rivali in termini di contenuti e offerta di gioco. Ambientato nelle vaste terre e cieli di Hyrule, il gioco invita i giocatori a scoprire la verità dietro l'evento catastrofico che ha gettato il regno nel caos. Con luoghi familiari trasformati, nuovi villaggi, grotte e abissi misteriosi, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom offre un'esperienza immersiva e affascinante che supera quella del predecessore.

The Legend Of Zelda: Tears Of the Kingdom è perfetto per l'estate, soprattutto per gli amanti della natura. Le isole fluttuanti, le ampie distese aperte e l'ambiente incentrato sul cielo richiamano una connessione profonda con l'ambiente naturale. Gli appassionati potranno esplorare centinaia di ore di gioco, immergendosi nei puzzle, nell'avventura, e nelle meccaniche sotterranee, arricchite dalle nuove abilità di Link, come l'Ultramano, che consente di raccogliere e spostare oggetti, costruire ponti e veicoli.

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey è un titolo che non ha bisogno di molte presentazioni, essendo una delle icone indiscusse dell'universo videoludico di Nintendo. Super Mario Odyssey offre un'avventura in 3D senza precedenti, perfettamente in linea con l'innovazione e la creatività tipica della serie. Con un design di livello eccezionale e situazioni inaspettate, il gioco celebra la storia e l'iconografia della saga, presentando al contempo audaci innovazioni. Le abilità del protagonista, Mario, vengono amplificate dal suo nuovo cappello, che gli consente di trasformarsi in oggetti, nemici e animali, rendendo l'esperienza di gioco unica e avvincente.

Ma perché Super Mario Odyssey è il gioco perfetto per l'estate? Immaginate di rilassarvi sotto l'ombrellone, con la leggera brezza marina a sfiorarvi la pelle, e la Nintendo Switch tra le mani. Questo gioco vi consente di intraprendere un viaggio emozionante attraverso mondi colorati e densi di creatività, ricordando classici come Super Mario 64 e Super Mario Sunshine. Un'avventura che, grazie al suo stile di gioco sandbox e alle nuove mosse e abilità, si rivela infinitamente divertente e dinamica.

Captain Toad Treasure Tracker

Captain Toad: Treasure Tracker è un'esperienza unica che segue le avventure di Capitan Toad e Toadette, due personaggi senza poteri speciali, mentre affrontano numerosi livelli di enigmi e avventure. La struttura del gioco è ideale per chi cerca un'esperienza di gioco più rilassante e tranquilla.

La modalità sandbox offre la possibilità di esplorare i livelli da soli o in modalità cooperativa con un amico, offrendo un ritmo compassato che permette al giocatore di gustare con calma le sfide presentate. I livelli intricati richiedono osservazione attenta e rotazione della telecamera, incoraggiando il giocatore a ragionare per superare gli ostacoli e trovare la strada migliore per il traguardo.

Ciò che rende Captain Toad: Treasure Tracker perfetto per l'estate è la sua formula semplice ma affascinante. Le vacanze estive diventano il momento ideale per apprezzare appieno il piacere di esplorare, risolvere rompicapi e conquistare stelle senza ansia.

New Pokémon Snap

New Pokémon Snap è un videogioco veramente affascinante e unico, che si rivela essere un'esperienza perfetta per l'estate. Nel titolo, i giocatori possono esplorare diverse ambientazioni e catturare immagini dei Pokémon nel loro habitat naturale.

Non è solo un gioco, ma un'esperienza rilassante e immersiva, che permette ai giocatori di conoscere il comportamento selvatico dei Pokémon, interagire con oltre 200 di loro, inclusi i leggendari, e di scattare foto per essere valutati dal Professor Oak. L'ambiente di gioco, che presenta la natura di Lentil, è incredibilmente suggestivo e offre momenti unici ed emozionanti, con sorprese dietro ogni angolo.

New Pokémon Snap è dunque il compagno ideale per chi cerca un'esperienza unica e rilassante durante l'estate, da godersi sotto l'ombra di un pino, magari con una leggera brezza che accarezza il viso.

Mario Party Superstars

Mario Party Superstars è il videogioco che ravviva le giornate estive, trasformandole in un'esperienza ludica straordinaria per tutta la famiglia. Il titolo offre una selezione delle migliori sfide tratte dai capitoli precedenti della serie Mario Party, arricchite da grafica rinnovata e meccaniche di gioco aggiornate. I giocatori possono scegliere tra una varietà di personaggi iconici dell'universo Nintendo e gareggiare in una serie di minigiochi frenetici e divertenti.

Con un massimo di quattro giocatori in modalità locale o online, Mario Party Superstars permette di godere di un'atmosfera festosa, con giochi intuitivi e competitivi che sono accessibili sia ai veterani della serie che ai nuovi arrivati. La possibilità di giocare con persone di tutte le età lo rende perfetto per le riunioni familiari estive, sia in casa che in viaggio.

51 Worldwide Games

51 Worldwide Games, disponibile su Nintendo Switch, è un tesoro di divertimento senza tempo che prende i classici giochi da tavolo e li trasforma in versioni digitali affascinanti e accattivanti. Si tratta del compagno di gioco ideale per l'estate, specialmente per coloro che amano i giochi di società ma desiderano un'esperienza più moderna e versatile.

Questo titolo offre una collezione straordinaria di 51 giochi da tutto il mondo, tra cui scacchi, dama, poker, backgammon, e molti altri. Ogni gioco è rappresentato con grafica dettagliata e meccaniche di gioco fedeli alle versioni originali, permettendo di immergersi completamente nell'esperienza di gioco.

Che si tratti di un viaggio estivo o di una serata tranquilla in casa, 51 Worldwide Games offre infinite opportunità di divertimento. Si può giocare in solitaria contro avversari controllati dall'intelligenza artificiale, o sfidare amici e familiari in modalità multiplayer locale o online.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe è un titolo che rappresenta un evergreen nel mondo dei videogiochi, un classico senza tempo che non smette mai di divertire. Particolarmente adatto per l'estate, si tratta del gioco perfetto per riunire amici e familiari, offrendo momenti di sana competizione e divertimento.

Con la sua vasta scelta di personaggi iconici, piste mozzafiato e veicoli personalizzabili, permette ai giocatori di sfidarsi in emozionanti gare a tutto gas. Le modalità di gioco sono varie e adatte a tutte le età. Che si tratti di giocare in singolo, in multiplayer locale o online, l'esperienza è sempre entusiasmante e coinvolgente. I più esperti possono sfidarsi in competizioni accese, mentre i principianti possono godere della semplicità di controllo e delle assistenze, rendendo il gioco accessibile a tutti.