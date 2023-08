L'estate è al suo culmine ed è arrivato anche agosto, il mese perfetto per immergersi in una vacanza da sogno. State mettendo a punto gli ultimi dettagli del vostro viaggio? Aspettate un attimo! C'è un elemento che non può mancare nel vostro bagaglio: una cassa (o speaker) Bluetooth, il fedele compagno di tutti gli amanti della musica on-the-go.

Immaginate di trovarvi in una spiaggia, il sole tramonta e la vostra canzone preferita inizia a suonare, trasformando quel momento in un'esperienza indimenticabile. Le casse Bluetooth sono magiche: compatte, potenti, capaci di rendere ogni luogo un palcoscenico da concerti live, con un suono che vi avvolge come un abbraccio.

Ma occhio alla scelta: non si tratta solo di qualità audio. Cercate robustezza, impermeabilità, l'ideale per spiagge ventose o escursioni polverose? Abbiamo quello che fa per voi

Abbiamo vagliato il mercato e scelto per voi 7 meraviglie Bluetooth, pronte a diventare le protagoniste della vostra estate. Impermeabili, ultra-resistenti, o magari con una qualità sonora senza eguali? Ogni modello è un mondo a sé.

Abbiamo anche creato un comodo indice per aiutarvi a individuare rapidamente ciò che cercate, insieme ai link agli store dove poter acquistare i giochi al miglior prezzo. E indovinate un po'? Abbiamo messo in primo piano Amazon, dove, se siete clienti Prime, potrete godere di spedizioni rapide e gratuite. Non siete ancora iscritti? I primi 30 giorni sono GRATIS!

Ma non è tutto! Date un'occhiata anche alla nostra sezione dedicata alle offerte, il nostro quartier generale per tutte le migliori occasioni sui vari store.

7 casse Bluetooth perfette per le vacanze

JBL Extreme 3

La cassa Bluetooth JBL Xtreme 3 è più di un semplice altoparlante. È un compagno ideale per l'estate, progettato per portare la musica a un nuovo livello, ovunque voi sia. Grazie a JBL Pro Sound, quattro driver e due JBL Bass Radiator, questa cassa riproduce un suono potente, avvolgente e con bassi corposi, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Ma non è solo la qualità del suono che la rende speciale. La sua certificazione waterproof e dustproof IPX67 la rende resistente all'acqua e alla polvere. Potrete portarla con voi in spiaggia, a bordo piscina, o anche in montagna, senza preoccuparvi delle condizioni atmosferiche. E con la tracolla pratica con apribottiglie incorporato, potrete spostarvi facilmente da un posto all'altro, godendo della tua musica preferita. La durata della batteria è un altro aspetto che non potete sottovalutare. Con una sola ricarica, la cassa JBL Xtreme 3 offre fino a 15 ore di riproduzione musicale continua.

JBL Charge 5

La cassa Bluetooth JBL Charge 5 sembra essere nata per l'estate. Dotata di JBL Pro Sound, un driver racetrack e due JBL Bass Radiator, offre un suono potente con bassi corposi, trasformando ogni canzone in una vera e propria esperienza avvolgente. Ma che dire se volete portare la vostra festa ad un livello superiore? La funzione PartyBoost è qui per questo Naturalmente, uno speaker per l'estate deve essere più che solo suono di alta qualità, ma anche essere pratico e affidabile. JBL Charge 5 brilla anche in questi aspetti. Con una sola carica, offre fino a 20 ore di riproduzione musicale. E se vi trovate lontano da una presa di corrente e il vostro telefono ha bisogno di una carica extra? Nessun problema, grazie al powerbank integrato. La portabilità e la resistenza sono altrettanto cruciali quando si tratta di godersi la musica all'aperto. La certificazione waterproof e dustproof IPX67 assicura che JBL Charge 5 possa affrontare spruzzi, polvere e sabbia senza problemi.

Bose SoundLink Flex

Il Bose Soundlink Flex è più di un semplice altoparlante; è un compagno di avventure estive, un amico fedele che porta la musica dove volete. Grazie al suo design elegante e al trasduttore progettato su misura, offre un suono coinvolgente e profondo, ideale per animare ogni momento della tua giornata, sia che tu sia a casa o all'aperto.Una delle caratteristiche più affascinanti di questo diffusore è la tecnologia proprietaria PositionIQ. Potrete posizionarlo come preferite, e lui riconoscerà automaticamente l'orientamento, adattando la qualità del suono all'ambiente circostante. Ma quello che davvero rende il Soundlink Flex perfetto per l'estate è la sua robustezza e impermeabilità. Testato secondo gli standard IP67, non teme acqua, polvere o detriti. Lo potete portare in piscina, in spiaggia o su un sentiero di montagna, e non dovrai preoccuparti di danneggiarlo. E se dovesse cadere in acqua? Nessun problema, galleggia! La sua forma compatta e la resistenza a cadute, ruggine e raggi UV lo rendono un dispositivo pratico e affidabile. È facile da tenere in mano, da riporre in borsa e da portare ovunque. E con fino a 12 ore di autonomia per ricarica, la festa non si ferma mai.

Sony SRS-XB13

La cassa Bluetooth Sony SRS-XB13 è il compagno ideale per chi cerca di aggiungere un tocco di allegria alle proprie giornate estive. Leggera, colorata e robusta, è pronta a seguirvi ovunque, dalla spiaggia al giardino di casa. Uno degli aspetti più accattivanti di questo speaker è senza dubbio la qualità del suono. Grazie al processore di diffusione sonora con EXTRA BASS e allo speaker full-range, offre un suono surround potente, con bassi profondi e una vocalità chiara. È come avere un piccolo impianto stereo sempre con voi, pronto a creare l'atmosfera giusta in ogni situazione. Ma non è solo il suono a renderlo perfetto per l'estate. La resistenza ad acqua e polvere (IP67) vi permette di godervi la musica senza preoccupazioni, anche in spiaggia o vicino alla piscina. E con una durata della batteria fino a 16 ore, non dovete preoccuparvi di rimanere senza musica a metà giornata.

Sonos Roam

Sonos Roam è il dispositivo ideale per accompagnare le vostre giornate estive. Questo smart speaker combina funzionalità avanzate e un design accattivante, adattandosi alle vostre esigenze sia in casa che all'aperto. Uno degli aspetti più interessanti di Sonos Roam è la sua capacità di connettersi tramite Wi-Fi o Bluetooth. La sua impermeabilità e la leggerezza lo rendono un compagno perfetto per la spiaggia, il campeggio o semplicemente per un pomeriggio in giardino. Non dovrete preoccuparvi di schizzi d'acqua o di usura: con una batteria che offre un'autonomia di 10 ore, potrete godervi la musica tutto il giorno. E quando è il momento di ricaricare, la compatibilità con qualsiasi caricabatterie wireless Qi rende il processo semplice e veloce. Ma ciò che veramente distingue il Sonos Roam è l'ottimizzazione automatica Trueplay. Questa tecnologia unica adatta il suono all'ambiente circostante, offrendovi un'esperienza audio eccezionale ovunque vi troviate. Che voi stiate facendo un picnic in montagna o una festa in piscina, il suono sarà sempre nitido e immersivo.

JBL Partybox 310

Cercate il brivido del suono potente e siete pronti a scendere a compromessi sulla portabilità? Allora la JBL PartyBox 310 è la scelta che fa per voi. Da JBL, un nome di fiducia e leader nell'universo audio, arriva un prodotto senza rivali. In un mercato in cui poche casse Bluetooth possono veramente competere, questo modello si distingue come una stella luminosa. Godetevi fino a 18 ore di musica ininterrotta grazie alla sua batteria ricaricabile, o collegatevi direttamente alla corrente e sentite la potenza crescere ancora di più. Ma la PartyBox 310 non è solo potenza; è il controllo totale dell'esperienza sonora. Volete comandare gli effetti sonori, immergervi nel karaoke, o incantare con spettacoli di luci personalizzati? Potete farlo. E quando cala la notte, il pannello di controllo si illumina, avvolgendovi in un'atmosfera magica e coinvolgente. Con la JBL PartyBox 310, non si tratta solo di ascoltare la musica; è un'esperienza che vi farà vivere la festa come mai prima d'ora.

Marshall Emberton

Siete alla ricerca di un'esperienza audio senza compromessi, con stile e funzionalità al passo con i tempi? Scoprite la Marshall Emberton, una cassa Bluetooth che incarna tutto ciò che significa essere un amante della musica oggi. Dal famoso brand Marshall, sinonimo di qualità audio superba e design meticoloso, arriva un dispositivo che non è solo un passo avanti, ma un balzo nel futuro del suono portatile. Immergetevi in oltre 20 ore di pura passione musicale con una sola ricarica. La libertà di ascolto portatile significa non dover mai mettere in pausa la vostra melodia preferita. Siete all'aperto e comincia a piovere? Nessun problema. Con la sua resistenza all'acqua certificata IPX7, la Emberton vi permette di danzare sotto la pioggia senza perdere una nota. Ma la magia non finisce qui. La manopola di controllo multidirezionale trasforma l'usabilità in un'arte, permettendovi di regolare il volume, cambiare traccia o accedere ad altre funzioni con una semplicità mai vista prima.