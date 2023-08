7 accessori gaming imperdibili per le tue vacanze

State per partire per le vostre meritate vacanze, ma non riuscite a immaginare di trascorrere giorni senza la vostra console o senza sfidare gli amici online in una partita epica? Bene, allora questo articolo è proprio quello che fa per voi!

Molte volte andare in vacanza può significare allontanarsi dai propri hobby preferiti, ma con l'avanzare della tecnologia, oggi è possibile portare il mondo del gaming sempre con sé, anche in spiaggia o in montagna. E se state pensando che vi servirà un intero furgone per trasportare tutto l'occorrente, vi sbagliate di grosso!

Abbiamo selezionato per voi i 7 accessori gaming più utili, pratici e leggeri da portare in vacanza, che faranno sentire ogni gamer come se non avesse mai lasciato la propria postazione di gioco. Questi strumenti non solo vi consentiranno di mantenere viva la vostra passione, ma renderanno le tue vacanze ancora più interessanti.

Abbiamo anche creato un comodo indice per aiutarvi a individuare rapidamente ciò che cercate, insieme ai link agli store dove poter acquistare i giochi al miglior prezzo. E indovinate un po'? Abbiamo messo in primo piano Amazon, dove, se siete clienti Prime, potrete godere di spedizioni rapide e gratuite. Non siete ancora iscritti? I primi 30 giorni sono GRATIS!

Ma non è tutto! Date un'occhiata anche alla nostra sezione dedicata alle offerte, il nostro quartier generale per tutte le migliori occasioni sui vari store.

7 accessori gaming imperdibili per le vacanze

Razer Kishi

Il controller Razer Kishi rappresenta un elemento fondamentale per ogni appassionato di gaming in partenza per le vacanze. Leggero, portatile e incredibilmente versatile, Razer Kishi è l'accessorio che vi permette di portare la vostra passione per i videogiochi ovunque voi andiate.

Razer Kishi si distingue per la sua struttura ergonomica e compatta, pensata per garantire ore di gioco senza affaticare le mani. Si collega direttamente allo smartphone, trasformandolo in una vera e propria console portatile. Grazie alla sua compatibilità con un'ampia varietà di dispositivi Android e iOS, potrete godervi i vostri giochi preferiti con la massima qualità di controllo.

Dotato di una serie di pulsanti familiari, compresi due joystick analogici, un D-pad, quattro pulsanti frontali e due trigger per ciascuna spalla, Razer Kishi vi offre un'esperienza di gioco immersiva e precisa. Inoltre, il suo design modulare consente di ripiegarlo e trasportarlo facilmente, rendendolo l'accessorio ideale da mettere in valigia senza occupare troppo spazio.

Custodia Orzly per Nintendo Switch

Se state cercando un modo sicuro ed efficiente per portare la vostra console Nintendo Switch in vacanza, la custodia Orzly è l'accessorio di cui avete bisogno. Questa custodia da viaggio, progettata specificamente per Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED, offre un equilibrio perfetto tra protezione e praticità. La custodia Orzly presenta un guscio rigido in EVA resistente all'acqua, concepito per proteggere la console da eventuali urti o cadute. L'interno in materiale morbido garantisce inoltre una protezione dai graffi, per un trasporto sicuro e senza preoccupazioni.

La custodia Orzlyoffre uno scomparto principale in grado di ospitare la console con due controller Joy-Con collegati. Una tasca interna permette di riporre accessori più piccoli ma fondamentali come cavi e Joy-Con extra. Le cinghie elastiche aggiuntive assicurano la console, evitando che si muova durante il trasporto. Con 8 slot aggiuntivi per cartucce di gioco o schede SD, la custodia Orzly permette di portare con sé un'intera biblioteca di giochi.

Custodia Steam Deck

Per tutti gli appassionati di Steam Deck alla ricerca di un modo sicuro e pratico per trasportare la loro console, la custodia per il trasporto Steam Deck è l'accessorio che fa per voi. Realizzata appositamente per Steam Deck, questa custodia offre una protezione ottimale e si rivela un accessorio gaming imprescindibile per le vostre vacanze. La custodia per Steam Deck è stata progettata per offrire una protezione quotidiana robusta e durevole. Il guscio in EVA ispessito resistente all'estrusione esterna protegge efficacemente la tua console da urti e cadute. Grazie al design a scanalatura, non preme sui comandi, preservando l'ergonomia del tuo dispositivo, mentre il rivestimento interno in tessuto non tessuto protegge lo schermo da eventuali graffi.

Questa custodia non offre solo protezione, ma anche un ampio spazio di archiviazione per i vostri accessori. Potte riporre un caricabatterie AC originale, una piccola power bank, cuffie e altri accessori. Il design dello slot per schede vi permette di conservare piccoli accessori come scheda SD e cavo di ricarica. La custodia per Steam Deck è dotata di un manico rinforzato, che non cade, rendendola facile da trasportare, mentre lo scomparto centrale può essere piegato e trasformato in un supporto da tavolo, per poter giocare comodamente.

Auricolari Bluetooth Black Shark Lucifer T10

Gli auricolari Bluetooth Black Shark Lucifer T10 sono la soluzione ideale per arricchire la vostra esperienza di gioco in vacanza. I Lucifer T10 si distinguono per il loro design originale, reso unico dalle luci LED emoji animate che decorano il corpo di ricarica. Queste, variando nei colori, rendono l'aspetto delle cuffie non solo accattivante, ma completamente personalizzabile, differenziandolo da ogni altro modello sul mercato.

L'audio stereo di qualità Expert è garantito da driver da 10 mm ad alte prestazioni, che forniscono un suono potente e bilanciato. Premendo tre volte il pulsante touch destro, attiverete la modalità gaming che, grazie a una trasmissione a bassa latenza di 60 ms, riproduce con precisione tutti i suoni del gioco, dagli inconfondibili passi del vostro personaggio, ai colpi di fuoco, fino al ruggito dei motori delle auto. La tecnologia Bluetooth 5.1 permette una connessione veloce e semplice in un solo passaggio, garantendo compatibilità con tablet, computer portatili e dispositivi Apple/Android.

Powerbank Baseus 20000 mAh

La powerbank Baseus è un accessorio indispensabile per tutti coloro che amano viaggiare e portare con sé dispositivi elettronici. Questo powerbank, infatti, si presta perfettamente a ricaricare in maniera efficiente e rapida i vostri strumenti di intrattenimento, come la Nintendo Switch, la Steam Deck e Asus ROG Ally, rendendo le vostre vacanze più serene e meno soggette alla paura di rimanere a secco di batteria.

Dotato di una ricarica rapida da 65W, questo powerbank integra un cavo PD-USB-C che supporta la ricarica bidirezionale PD. Questo significa che può fornire 65W sia in ingresso che in uscita, permettendo di ricaricare rapidamente non solo il telefono, ma anche il tablet, il computer e lo stesso powerbank. Il vantaggio? Non dover portare con sé un adattatore supplementare e poter contare su una soluzione pratica e immediata in caso di necessità.

Con la sua capacità di 20000mAh, la powerbank Baseus può caricare da 3 a 4 dispositivi contemporaneamente. Questa versatilità è resa possibile grazie alla funzione di distribuzione intelligente dell'energia, che permette una potenza massima di 65W in ingresso e in uscita a porta singola, oltre a supportare una ricarica rapida indipendente a 3 vie di 20W+30W+15W. Il supporto a diversi protocolli di ricarica rapida, tra cui PD3.0, QC3.0, AFC, FCP e altri, assicura una compatibilità estesa.

Zaino antifurto porta PC BestTravel

Lo zaino porta PC BestTrailer è il compagno ideale per chi ama viaggiare in tranquillità, senza preoccuparsi della sicurezza dei propri oggetti di valore. L'elemento che più lo contraddistingue è, infatti, la doppia sicurezza offerta: lo zaino è dotato di doppia cerniera con anello antifurto, insieme ad una tasca nascosta sul retro ideale per custodire passaporto, portafogli, telefono e altri oggetti preziosi in maniera sicura e pratica.

Ma la praticità dello zaino BestTrailer non si ferma alla sicurezza: i diversi scompartimenti e tasche rendono questo zaino perfetto per organizzare al meglio il proprio spazio. Con un comparto dedicato per laptop da 15,6 pollici e uno scomparto principale sufficientemente spazioso per contenere libri, raccoglitori e fogli A4, risulta ideale per viaggi di lavoro o di studio.

La qualità dello zaino BestTrailer è altresì garantita dai materiali di costruzione. Realizzato in tessuto Oxford 600D, si presenta impermeabile e resistente agli schizzi, perfetto per affrontare le giornate piovose (anche se non è consigliato esporlo a forti piogge o getti d’acqua diretti). Le cerniere lisce sui due lati e le cuciture rinforzate assicurano una durata nel tempo, rendendolo un investimento sicuro.

Vetro temperato per Nintendo Switch OLED

La pellicola Protettiva in vetro temperato per Nintendo Switch (modello OLED) rappresenta un accessorio indispensabile per chi desidera godere della propria console in viaggio, garantendo la massima protezione per il touchscreen. È importante notare che questa pellicola protettiva non è compatibile con Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite.

Realizzata in vetro temperato premium di alta qualità, ha uno spessore di 0,33 mm con bordi arrotondati, pensati per ridurre al minimo il rischio di danni o graffi sul dispositivo. Questo vetro temperato vanta una durezza estremamente elevata, resistendo ai graffi fino a 9H, durezza superiore a quella di un coltello. Una protezione così robusta non compromette però l'usabilità del dispositivo: la pellicola assicura infatti un'elevata risposta al tocco e una trasparenza ottimale, per un'esperienza utente invariata.