500 anni fa moriva Ezio Auditore: «Requiescat in Pace»

Nel 2024, il protagonista di Assassin's Creed preferito dai fan, Ezio Auditore, sarà morto da 500 anni.

Lasciando da parte l'eredità di Assassin's Creed Mirage, l'avventura fiorentina dell'assassino è ancora molto amata.

Non è un segreto che Ezio sia considerato il miglior protagonista di Assassin's Creed. Anche Ubisoft sembra essere d'accordo, visto che è stato il protagonista di diversi capitoli della serie (tra cui un recente cameo in VR).

Ezio ha infatti fatto innamorare i giocatori con il suo fascino, la sua finezza e le sue abilità in Assassin's Creed 2, prima di ottenere una seconda occasione sotto i riflettori con Assassin's Creed: Brotherhood.

Infine, Ezio ha visto anche una terza incursione con Assassin's Creed: Revelations, concludendo così la sua storia e creando una delle migliori trilogie della storia del franchise.

Oltre a essere l'uomo immagine del franchise, di recente ha fatto un'altra apparizione in Assassin's Creed Nexus VR, spin-off per la realtà virtuale.

Questo amore per il personaggio ha spinto i giocatori di tutto il mondo a rendergli omaggio come se fosse una persona reale, visto che al momento in cui scriviamo è morto da 500 anni, secondo la lore di Assassin's Creed (via GamingBible).

Quest'anno, ossia il 2024, ricorrono i cinquecento anni dalla sua morte canonica, avvenuta nel 1524, e i giocatori di tutto il mondo stanno rendendo omaggio alla leggenda.

Un post su Reddit di theNiGHTMARE24 scrive: «Il 2024 è un anno fondamentale per Ezio Auditore. Il 2024 segnerà il 500imo anniversario della sua scomparsa».

Diversi fan hanno commentato: «Requiescat in Pace, Ezio», rendendo omaggio alla frase iconica che l'assassino pronuncia alla fine di ogni missione principale.

Restando in tema, Ezio Auditore è stato riportato in vita grazie a un trailer che mostra il mondo di Assassin's Creed 2 ricostruito con l'Unreal Engine 5.

