4 giochi in prova gratis nel weekend di Xbox

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi inclusi negli Xbox Free Play Days di questo fine settimana, e l’offerta si rivela particolarmente allettante.

Tutti e tre i titoli disponibili sono stati rilasciati negli ultimi sei mesi, offrendo così un’opportunità perfetta per provare alcune delle esperienze più recenti e apprezzate del momento.

Ecco la lineup completa degli Xbox Free Play Days, accessibile da oggi fino al 16 febbraio, come riportato anche da Pure Xbox:

Dying Light

EA Sports NHL 25

For The King

Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Chi può partecipare e come funziona?

L’accesso ai Free Play Days è riservato agli abbonati a Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard o Xbox Game Pass Ultimate (disponibili anche su Amazon).

Come scaricare i giochi

Cerca il gioco sullo Store Xbox

Seleziona "Installa, incluso con Game Pass" o "Prova gratuita"

Avvia il gioco e divertiti!

Nel corso del weekend, i giocatori potranno scaricare e provare i giochi nella loro versione completa, con la possibilità di mantenere i progressi qualora decidessero di acquistarli in seguito.

Se vorrete infatti continuare a giocare oltre questa domenica, sappiate che i primi tre titoli della lista sono disponibili con ottimi sconti.

Un’occasione perfetta, quindi, per mantenere alta l’attenzione sui giochi e, perché no, spingere qualche acquisto d’impulso.

E questa volta Microsoft ha fatto centro: niente titoli datati o indie di nicchia, ma tre giochi recenti e di grande richiamo. A proposito, avete già dato un’occhiata ai titoli Game Pass "annunciati" allo State of Play di ieri sera?

Ma non solo: restando in tema, vi ricordo anche che sono disponibili da questo momento le nuove offerte settimanali di Xbox Store: vediamo insieme i migliori videogiochi in offerta.

Infine, già che ci siete date anche un'occhiata ai giochi gratis in uscita dal catalogo, visto che ben 7 giochi stanno per abbandonare Game Pass.