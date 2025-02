Xbox Store, sconti fino al 90% di metà febbraio: ecco i migliori

Torna puntuale come ogni martedì l'appuntamento con le nuove offerte settimanali di Xbox Store: anche oggi il negozio digitale ha aggiornato la selezione di sconti per le console, con tante nuove irrinunciabili promozioni.

Con i nuovi sconti potrete approfittare di riduzioni di prezzo fino al 90% su alcuni dei migliori videogiochi disponibili, ma anche tante piccole perle che potrebbero esservi sfuggite in passato o classici retrocompatibili.

Segnaliamo che alcune promozioni saranno disponibili esclusivamente per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), ma la maggior parte degli sconti è effettivamente disponibile senza necessità di un abbonamento.

Controllate dunque accuratamente i dettagli di ogni singola offerta: di seguito abbiamo deciso di riepilogare per voi quelle che riteniamo essere le più interessanti della settimana.

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Blasphemous 2 a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% Call of Juarez: Bound in Blood a 1,99€ - Sconto dell'80%

a 1,99€ - Sconto dell'80% Cult of the Lamb a 12,49€ - Sconto del 50%

a 12,49€ - Sconto del 50% Dead or Alive 6 Digital Deluxe Edition a 12,74€ - Sconto dell'85%

a 12,74€ - Sconto dell'85% Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe a 17,99€ - Sconto dell'80%

a 17,99€ - Sconto dell'80% Dying Light 2: Digital Extras Edition a 26,39€ - Sconto del 67%

a 26,39€ - Sconto del 67% Enter the Gungeon a 4,49€ - Sconto del 70%

a 4,49€ - Sconto del 70% Fury Unleashed a 1,99€ - Sconto del 90%

a 1,99€ - Sconto del 90% Grand Theft Auto IV a 8,74€ - Sconto del 65%

a 8,74€ - Sconto del 65% Hogwarts Legacy XSX|S a 22,49€ - Sconto del 70%

a 22,49€ - Sconto del 70% Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Manhunt a 8,99€ - Sconto del 40%

a 8,99€ - Sconto del 40% Marvel vs. Capcom Fighting Collection a 39,99€ - Sconto del 20%

a 39,99€ - Sconto del 20% Ninja Gaiden 3: Razor's Edge a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% Nobody Saves the World a 8,74€ - Sconto del 65%

a 8,74€ - Sconto del 65% Onimusha: Warlords a 9,99€ - Sconto del 50%

a 9,99€ - Sconto del 50% River City Girls 2 a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Trine: Ultimate Collection a 12,49€ - Sconto del 75%

a 12,49€ - Sconto del 75% Wo Long: Fallen Dynasty a 32,49€ - Sconto del 35%

Ricordiamo come sempre che abbiamo preso in esame soltanto le nuove offerte rilasciate nelle scorse ore e non tutte quelle già svelate in passato, ma potete consultare tutti i videogiochi attualmente disponibili in sconto al seguente indirizzo.

Il nostro consiglio è ovviamente di consultare il catalogo completo, così da non lasciarvi sfuggire nessuna occasione.