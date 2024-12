4 giochi gratis di Steam arrivano giusto in tempo per Natale

Steam offre ancora una volta l'opportunità di testare nuovi giochi senza spendere un centesimo: da oggi sono disponibili gratuitamente altri 4 titoli pronti per il download e la prova.

Abbiamo individuato per voi una nuova selezione di giochi, disponibili grazie alla sezione sempre puntuale di Free Steam Games.

Steam è famosa per il suo catalogo immenso e per le offerte irresistibili. Ma c’è di più: ogni tanto spuntano vere e proprie chicche gratuite.

Ecco i titoli che potete scaricare gratuitamente fin da subito, completi dei relativi link per il download:

Tra giochi indie, eventi speciali e weekend di prova, basta tenere d’occhio la sezione delle promozioni o visitare le pagine dei titoli meno noti per scovare gemme che non costano nulla.

Alcuni sviluppatori, infatti, rilasciano regolarmente giochi free-to-play o versioni complete per attirare l’attenzione della community: un’occasione perfetta per ampliare la propria libreria e scoprire nuovi mondi senza spendere un centesimo!

Per scaricare i giochi, tutto ciò di cui avrete bisogno è un account Steam attivo e funzionante, senza altri requisiti particolari.

Una volta effettuato l’accesso, vi sarà sufficiente cliccare sul banner "Scarica" relativo ai singoli titoli per iniziare subito la vostra avventura. Non ci resta che augurarvi buon divertimento, mentre continuiamo a cercare per voi altri giochi gratuiti disponibili su Steam!

Alcuni di questi li potrete condividere anche con altri giocatori, grazie al rinnovo dell'iniziativa Steam Families: ecco i dettagli.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.