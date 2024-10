343 Industries ha deciso di trasformare Halo Infinite in Fortnite

A volte è difficile capire le scelte di alcuni sviluppatori, anche con il pensiero più laterale possibile, e il fatto che Halo Infinite avrà una modalità di gioco in terza persona non è facilmente comprensibile.

Dopo la lunga trafila del ritorno dell'iconico franchise di Xbox (lo trovate su Amazon), la fatica che ha fatto per imporsi e la debacle quasi definitiva, 343 Industries ha svelato che ci sarà una modalità di gioco decisamente atipica per la serie.

A partire da novembre, uno dei più iconici sparatutto in prima persona introdurrà una visuale in terza persona.

L’annuncio, riportato da PC Gamer, arriva direttamente da 343 Industries tramite un post su X.

Nel video che accompagna l’annuncio, vediamo esattamente ciò che ci si potrebbe aspetterebbe: l'azione multiplayer di Halo in una visuale in terza persona.

È decisamente strano, come potete vedere:

Qualche utente fa notare nei commenti che, in questo modo, Halo Infinite sembra volere essere un clone di Fortnite anche abbastanza palese.

Non si può essere troppo in disaccordo, perché a differenza della classica inquadratura sopra la spalla (come in Gears of War per intenderci), 343 Industries sembra aver effettivamente adotatto una posizione della camera identica a quella del battle royale di Epic Games.

In questo momento il team di sviluppo non ha ancora comunicato dettagli specifici su come funzionerà la telecamera o se sarà limitata a determinati contesti di gioco. Dal video sembra comunque che sarà possibile alternare tra prima e terza persona liberamente.

Davvero strano vedere un videogioco come Halo in questo modo, anche se non è il modo più strano in assoluto in cui l'abbiamo visto. C'è un videogioco sparito dalle scene, forse per un motivo, che è stato riesumato di recente ed è giocabile.

Tempo fa ci chiedevamo se Halo Infinite fosse morto. 343 Industries aveva dato una risposta, e vedremo se reggerà alla prova del tempo.