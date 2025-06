Anche se gli occhi del pubblico sono oggi puntati su 007: First Light, il prossimo grande progetto di IO Interactive, i fan di lunga data della serie Hitman possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Agente 47 non è scomparso, e anzi, il suo futuro è ancora tutto da scrivere, dopo l'ultimo capitolo.

Durante un'intervista rilasciata nel weekend al termine dell’annuncio di First Light, il CEO dello studio, Hakan Abrak, ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio sulla sorte della saga stealth che ha definito gran parte dell’identità di IO Interactive:

«La serie Hitman non è assolutamente finita. Non abbiamo chiuso con Hitman. IO è sinonimo di Hitman, nonostante gli altri franchise su cui abbiamo lavorato», ha spiegato Abrak.

«Siamo fieri, grati e felici di ciò che rappresenta Hitman. Ma ovviamente, sviluppare una nuova IP come Project Fantasy e allo stesso tempo James Bond richiede molte risorse e tempo. Come avete visto, abbiamo annunciato la modalità cooperativa per Hitman, che era un mio grande sogno. Magari in forme diverse, ma ci sarà sicuramente ancora Hitman in futuro.»

Dichiarazioni che suonano come una carezza per i fan storici, rimasti in attesa dopo il silenzio relativo alla serie seguito all’ultima espansione di Hitman: World of Assassination.

Se da un lato IO si è tuffata in nuovi orizzonti – con un ambizioso gioco fantasy e la licenza ufficiale di James Bond – dall’altro non dimentica il killer in giacca e cravatta che ha reso lo studio celebre in tutto il mondo.

E nonostante l’assenza di un annuncio concreto per un nuovo capitolo, Hitman è tutt’altro che dormiente. Recentemente è stato rivelato che una modalità cooperativa è in sviluppo, insieme a un evento speciale con Mads Mikkelsen, che tornerà nei panni del suo celebre villain di Casino Royale come bersaglio elusivo. ù

Sono piccoli segnali, certo, ma tutti indicano che l’assassino calvo con il codice a barre sulla nuca ha ancora molto da offrire.

Proprio durante la stessa intervista, Abrak ha approfondito le differenze tra Agent 47 e James Bond, chiarendo che 007: First Light non sarà un semplice re-skin di Hitman in salsa britannica. Una cosa è certa: il codice 47 non è ancora stato disattivato.