Notebook MSI Summit 2 in 1 ora a un prezzo bomba su Amazon! Oltre 350 euro di sconto!

Stavate cercando un potente notebook convertibile 2 in 1 dall'ottima estetica? Oggi, abbiamo l'offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte del Black Friday 2021, offre la possibilità di avere il computer portatile MSI Summit E13 Flip Pro a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il notebook MSI Summit E13 Flip Evo è equipaggiato con un display 13,4″ IPS a risoluzione 1920×1200 pixel e un rapporto di forma 16:10, offrendo spazio aggiuntivo sullo schermo rispetto a un più usuale 16:9 per una maggiore produttività.

Ad animare il notebook MSI Summit E13 Flip Evo è un processore Intel i7-1185G7 di undicesima generazione, mentre la parte grafica è affidata alla GPU integrata Intel Iris Xe, Per caricamenti veloci delle applicazioni, la compagnia ha deciso di installare sul notebook MSI Summit E13 Flip Evo un SSD NVME da 1TB. La scheda tecnica è completata da 32 GB di RAM LPDDR4, mentre la penna compresa permette di prendere appunti, disegnare e, più in generale, sfruttare appieno le possibilità offerte da un convertibile 2 in 1 come questo.

Solitamente il notebook MSI Summit E13 Flip Evo viene proposto a 1.949,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.599€, con uno sconto del 18%, pari a un risparmio reale di oltre 350€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare questo ottimo laptop risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto usuale.

