Notebook HP Omen 16″ con Radeon RX 6600M: sconto del 21% su Amazon!

Anche oggi, mercoledì 22 giugno 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al notebook gaming HP Omen 16-c002sl, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.299,99€, rispetto agli usuali 1.649,99€ di listino, con uno sconto del 21% e un risparmio reale di 350€.

Il notebook gaming HP Omen 16-c002sl vanta infatti un monitor full HD IPS da 16,1” con refresh rate di 144 Hz: significa che le immagini saranno estremamente fluide, con ridotti disturbi come stuttering e tearing, per un’esperienza senza compromessi. A renderla possibile sarà soprattutto la scheda grafica AMD Radeon RX 6600M con 8GB di memoria video, che supporta anche gli effetti Ray Tracing in tempo reale.

A dare vita al notebook gaming HP Omen 16-c002sl troviamo un processore AMD Ryzen 7 5800H, mentre l’archiviazione è affidata a un generoso SSD da 1 TB, in maniera tale che possiate contare sia su una buona capienza che sulla velocità di lettura/scrittura, per performance sempre scattanti. Infine, trovate preinstallati anche 16 GB di memoria RAM.

Per quanto riguarda le altre specifiche, il notebook gaming HP Omen 16-c002sl vanta una tastiera retroilluminata, pensata per l’esperienza di gioco e impreziosita dall’effetto anti-ghosting su 26 tasti, in maniera tale che non vengano perse nemmeno le digitazioni simultanee – spesso fondamentali per la differenza tra vittoria e sconfitta nei giochi competitivi.

Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa un ottimo notebook gaming risparmiando notevolmente sul loro normale prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

