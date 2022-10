Notebook gaming MSI con RTX 3070: 300€ di sconto per il Prime Day!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente al notebook gaming MSI Katana GF66, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Il notebook gaming MSI Katana GF66 è equipaggiato con un display 15,6″ IPS a risoluzione FullHD con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, ideale per i giochi più frenetici, ma potete anche creare configurazioni multimonitor grazie all’uscita HDMI per aumentare la vostra produttività.

Ad animare il notebook gaming MSI Katana GF66 è un processore Intel i7-11800H di undicesima generazione (Tiger Lake H), mentre la scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8 GB di memoria GDDR6, la quale consente di ottenere ottime prestazioni grafiche anche con i titoli più moderni. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM DDR4 a 3.200MHz, e una nutrita serie di porte per collegare qualsiasi accessorio esterno, oltre ad una tastiera dotata di retroilluminazione.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare sul notebook gaming MSI Katana GF66 con un SSD NVMe da 512 GB, con un secondo slot libero per eventuali upgrade.

Solitamente il notebook gaming MSI Katana GF66 viene venduto a 1.699€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.399€, con un risparmio reale di 300€, pari a uno sconto del 18%! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo notebook gaming a un prezzo davvero da non lasciarsi sfuggire!

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022