Notebook e hard disk a prezzi scontati tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate i notebook e hard disk.

Partiamo con il notebook HP 15s-eq0050n, in questa specifica configurazione animato dal processore quad core AMD Ryzen 5 3500U con una frequenza di base di 2,1GHz in grado di raggiungere 3,7GHz, accompagnato da 8GB di RAM DDR4 ad un veloce SSD da 256GB NVMe.

Il dispositivo è stato progettato per offrirvi il massimo della produttività e dell’intrattenimento in ogni situazione, il laptop HP da 39,6cm, dotato di un display da 15,6″, offre prestazioni affidabili e un ampio monitor per consentirvi di lavorare con efficienza, navigare o guardare contenuti in streaming alla massima velocità.

Solitamente il notebook HP 15s-eq0050n viene venduto a 619€, ma oggi potrete portarvelo a casa a 529€, risparmiando 90€.

Invece, se avete bisogno di ulteriore spazio di archiviazione da portare in giro con voi, l’hard disk esterno Toshiba Canvio Basics USB 3.0 da 1TB è quello che fa al caso vostro. La struttura compatta e sottile e la parte superiore piana rendono il Canvio Basics un hard disk comodo da trasportare e riporre in qualsiasi tasca o borsa. Il dispositivo è sempre pronto all’uso con i principali sistemi operativi e non necessita di alcuna installazione software.

Solitamente l’hard disk esterno Toshiba Canvio Basics USB 3.0 da 1TB viene proposto a 59,00€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 44,99€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su notebook e hard disk tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su notebook e hard disk

Offerte ancora disponibili