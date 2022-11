NordPass Premium, fino al 50% di sconto per il Black Friday

NordPass, in occasione del Black Friday 2022, ha lanciato un’incredibile offerta che vi permetterà di ottenere un abbonamento di due anni a partire da appena 1,49€ al mese, pagando quindi complessivamente solo 35,76€ per i primi due anni, rispetto agli usuali 71,76€ al mese, pari ad uno sconto del 50%. Potete anche abbonarvi per un anno a soli 1,99€, ovvero 23,88€ complessivi, invece dei soliti 35,88€, usufruendo di uno sconto del 33%.

Il servizio NordPass, creato da NordVPN, vi consente di archiviare tutte le vostre password e recuperarle al volo per utilizzarle nelle vostre app e siti Web. Grazie al gestore di password NordPass, potrete accedere alle vostre credenziali di accesso su qualsiasi dispositivo, anche quando siete offline.

Il servizio NordPass è incredibilmente sicuro, in quanto utilizza molti algoritmi di crittografia d’avanguardia per proteggere le vostre informazioni e la sua affidabilità è garantita dagli esperti di sicurezza informatica che hanno realizzato NordVPN.

Il servizio NordPass vi permette di salvare tutte le vostre password e sincronizzarle tra tutti i vostri dispositivi, dandovi la possibilità di navigare ed effettuare acquisti più velocemente, dato che è in grado di riconoscere i vostri siti preferiti e compilare automaticamente i campi per l’immissione dei dati d’accesso.

Ma non è tutto! NordPass controlla anche la sicurezza delle vostre password, rilevando potenziali punti deboli e consigliandovi quali aggiornare per la massima sicurezza. Inoltre, grazie allo scanner “Violazione dei dati” è possibile scoprire se siete stati vittima di una violazione della sicurezza e individuare eventuali attività sospette negli estratti conto della vostra carta di credito o debito.

Ricordiamo che NordPass offre ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita ed è sempre valida la formula “soddisfatti o rimborsati” che consente, nel caso doveste rinunciare all’abbonamento, di ricevere un rimborso. L’offerta di NordPass ha una durata limitata e vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo. Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito.