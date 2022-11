Black Friday NordVPN, fino al 68% di sconto e tre mesi gratis

NordVPN, in occasione del Black Friday 2022, ha lanciato un’incredibile offerta che vi permetterà di ottenere un abbonamento di due anni a partire da appena 2,99€ al mese, pagando quindi complessivamente solo 80,73€ per i primi due anni e ottenere anche tre mesi gratis (pari al 63% di sconto!).

Nel caso desideraste avere dei servizi aggiuntivi, come un password manager multipiattaforma o data breach scanner, il costo sale a 3,99€ al mese (per un totale di 107,73€ per i primi due anni rispetto agli usuali 285,66€, con uno sconto del 62%), mentre il pacchetto completo, che include anche 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografata, viene proposto a 5,29€ al mese (per un totale di 142,83 per i primi due anni a confronto dei soliti 447,39€), con uno sconto complessivo del 68%. Anche in questi ultimi due casi, vengono compresi tre mesi di abbonamento gratuiti.

NordVPN è una delle migliori VPN attualmente disponibili, offrendo oltre 5.200 server in 59 paesi e consentendo ai clienti di collegarsi davvero in ogni parte del mondo. Particolare importanza viene data alla privacy e NordVPN offre una garanzia di protezione dei propri dati da perdite DNS, un kill switch nel caso in cui si perda la connessione, mentre i sistemi di pagamento accettati sono molteplici, dall’anonimo Bitcoin fino ad arrivare a PayPal e alle consuete carte di credito.

Potrete godere della privacy e sicurezza offerta da NordVPN su ogni piattaforma, dato che esiste un’applicazione per Windows, macOS, iOS, Android, Linux, oltre a Google TV. La funzionalità Threat Protection vi permette di rimanere al sicuro dagli attacchi informatici grazie alla protezione anti-malware, un sistema di blocco dei tracker e il blocco pop-up.

Ricordiamo che NordVPN offre ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita ed è sempre valida la formula “soddisfatti o rimborsati” che consente, nel caso doveste rinunciare all’abbonamento, di ricevere un rimborso. L’offerta di NordVPN ha una durata limitata e vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo. Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito.