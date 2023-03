Avatar Frontiers of Pandora, emergono nuovi leak: trama, armi e tanto altro

Avatar Frontiers of Pandora, l’ambizioso titolo di Ubisoft ambientato nell’universo cinematografico di James Cameron, continua ad essere tagliuzzato e smembrato dai leak.

Il videogioco ispirato al film campione d’incassi (che trovate su Amazon) è infatti in sviluppo nel quasi totale silenzio della compagnia, ma in rete sarebbero già trapelati i primi screenshot che svelerebbero dettagli interessanti.

Giusto qualche giorno fa erano apparsi in rete alcune immagini del gioco senza troppe spiegazioni, accompagnate da conferme di noti leaker.

Immagini trafugate che sono le uniche cose che sappiamo del gioco, tranne per il fatto che è stato rinviato tempo fa.

Come riporta Gamingbolt, infatti, è trapelata in rete la descrizione del gioco, quei testi che solitamente accompagnano i materiali promozionali, che rivela dettagli finora sconosciuti.

Informazioni che sono state pubblicate su Twitter da un noto leaker specializzato in Ubisoft, che ha piazzato una lunga serie di cinguettii.

Tweet che ora sono stati rimossi dopo una richiesta dal detentore del copyright, di cui vi riportiamo un singolo screenshot:

Secondo la fuga di notizie, Avatar: Frontiers of Pandora vedrà i giocatori vestire i (pochi) panni di un Na’vi che è stato rapito dalla Resources Development Administration (o RDA) da bambino ed è stato “addestrato e modellato per servire il loro scopo”. Lo scopo dell’avventura, però, sarà quello di “riconnetterti con la tua antica eredità e unisciti ad altri clan per proteggere Pandora”.

Il gioco si svolgerà presumibilmente nel continente occidentale, che è un continente “mai visto prima” sul pianeta, e comprenderà “regioni open world bellissime ma imprevedibili, dove abbassare la guardia può portare a errori mortali”.

Per quanto riguarda le sequenze d’azione, ci sarà una grande varietà di armi, sia Na’vi che umane, che daranno ai giocatori la possibilità di variare il proprio approccio ai combattimenti.

Inoltre, i giocatori saranno in grado di catturare una banshee e stringere un rapporto con essa, per rievocare la atmosfere del film originale. Le banshee saranno utilizzate non solo per il combattimento aereo, ma presumibilmente anche per viaggi a lunga distanza attraverso il mondo aperto.

A questo punto non ci resta che attendere il 12 giugno, quando Ubisoft ha piazzato un proprio show personale poco dopo aver deciso di abbandonare l’E3.

Avatar: Frontiers of Pandora è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC, il lancio del gioco è previsto prima di aprile 2024 e questo è tutto quello che sappiamo.