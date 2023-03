Ubisoft continua a crollare, diversi uffici europei sarebbero stati chiusi

Il periodo di Ubisoft è nero e questo è chiaro, ma adesso si aggiunge anche la chiusura di diversi uffici in Europa.

Mentre titoli come Skull and Bones (lo trovate su Amazon) sembra che siano destinati ad un oblio eterno da parte del publisher, gli altri team non se la passano altrettanto bene.

Quello del titolo piratesco ha dovuto rivedere per l’ennesima volta i propri piani, nonostante sia per uscire addirittura un fumetto spinoff.

E se Ubisoft si prepara addirittura a presenziare l’E3 2023, non è chiaro quali titoli arriveranno con esattezza alla fiera di Los Angeles.

Il report di Wccftech non sembra dare molta speranza al publisher francofono per il futuro, perché molti studi europei sarebbero stati chiusi.

Stando ad una mail condivisa su Resetera da un dipendente, Ubisoft Benelux è uno degli uffici colpiti dalla mannaia del publisher, insieme ad una serie di sedi europee.

Un “numero di filiali in Europa” verrà chiuso a causa delle difficoltà del publisher causate da quelli che vengono definiti fattori esterni.

Una chiusura che viene imputata al calo delle vendite dei videogiochi fisici e digitali, così come le performance degli ultimi titoli tra cui gli esperimenti free to play e i giochi mobile.

Prodotti che, per altro, nella mail viene specificato che saranno ancora più centrali per l’azienda, nonostante tutto, come ha dimostrato l’ultimo annuncio di playtest.

Ecco un estratto della lettera:

«Per affrontare le sfide del futuro, il management di Ubisoft ha deciso di chiudere una serie di filiali in Europa. Sfortunatamente, l’entità Ubisoft Benelux è soggetta alla prevista chiusura con la maggior parte dei dipendenti che se ne andrà a partire dal 1° aprile 2023. A causa della chiusura, Ubisoft BV esternalizzerà completamente l’attuale distribuzione dei giochi fisici nel Benelux a un distributore che sarà annunciato in una fase successiva.»

Attendiamo a questo punto una conferma per quanto riguarda le altri sedi europee di Ubisoft, mentre l’azienda continua a mostrare giochi come The Crew Motorfest che è stato annunciato di recente.