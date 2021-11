Non lasciatevi sfuggire questo raro set Amiibo di Zelda Breath Of The Wild su Amazon! Solo pochi pezzi disponibili!

Uno dei più rari set di Amiibo (e conseguentemente ricercati dai collezionisti) è quello inerente ai quattro campioni di The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild. Se ve lo siete fatto scappare all’uscita, oggi avete modo di rimediare! Infatti, attualmente su Amazon sono disponibili alcuni pezzi del prodotto! Nel caso foste interessati, vi consigliamo assolutamente di non attendere ulteriore tempo e farli vostri, visto il numero davvero esiguo di unità disponibili!

Il set Amiibo dei quattro campioni di The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild vi permetterà di procurarvi un elmo speciale per Link ispirato al colosso sacro del relativo campione usando l’apposita statuetta in-game tramite la funzionalità NFC.

Ricordiamo infatti che gli Amiibo con statuette interattive che vi consentono di ottenere bonus esclusivi in svariati giochi. Toccando il sensore NFC con un amiibo quando si usa un software compatibile con Nintendo Switch, Nintendo 3DS o Wii U sbloccherete infatti nuove funzionalità.

Il set Amiibo dei quattro campioni di The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild è davvero di pregevole fattura e non sorprende di certo che sia tra i più richiesti sul mercato. Si tratta di un prodotto assolutamente indispensabile nella collezione di qualsiasi fan del titolo che si rispetti e, in vita delle prossime festività natalizie, potrebbe costituire un ottimo regalo per un amico o parente.

