No, Sekiro non sarà un’esclusiva Xbox (almeno non per ora)

La notizia dell’acquisizione, da parte di Microsoft, di Activision Blizzard è stata senza dubbio una bomba che ha travolto il mondo dell’intrattenimento videoludico nella sua interezza.

Come risultato dello storico accordo, sicuramente vedremo arrivare in futuro su Xbox Game Pass una grande quantità di giochi Activision.

Se da un lato possiamo affermare con relativa certezza che brand come quelli di Crash Bandicoot, Call of Duty e StarCraft (per citarne qualcuno) arriveranno dritti dritti nel servizio in abbonamento Xbox, dall’altro ci sentiamo di rassicurare una certa categoria di persone che ancora ha dubbi riguardo un’ IP particolare.

Stiamo parlando di Sekiro Shadows Die Twice, soulslike sviluppato dalla ben nota FromSoftware e pubblicato proprio da Activision.

Ebbene molti fan in questi giorni si sono chiesti se, con l’acquisizione dell’azienda, Microsoft adesso arriverà a possedere anche la proprietà intellettuale del famoso gioco ambientato nel Giappone feudale.

A questo punto è necessario però fare chiarezza.

È vero che spesso accade che i publisher acquisiscano anche i diritti delle IP, ma questo non è il caso di Sekiro Shadows Die Twice.

Ciò vuol dire che la proprietà intellettuale rimane nelle mani di FromSoftware, poiché Activision ha solamente pubblicato il gioco ma non ne possiede i diritti.

Dunque, per chi si chiedeva se Sekiro arriverà su Xbox Game Pass a seguito dell’accordo stipulato da Microsoft (proprio come è accaduto per i titoli Bethesda), la risposta è al momento negativa.

Sottolineiamo al momento perché non è detto, ovviamente, che Sekiro non arrivi su Game Pass in futuro, ma questo richiederebbe un accordo con chi detiene i diritti dell’IP, ovvero proprio FromSoftware.

