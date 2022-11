Nintendo Switch Sports: 20% di sconto per il Black Friday Amazon

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sui videogiochi e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto Nintendo Switch Sports.

Nintendo Switch Sports è la versione aggiornata di un classico che ha fatto la fortuna di Nintendo Wii. Il titolo comprende sei diversi sport (pallavolo, calcio, bowling, chanbara, tennis e badminton) e sfrutta i sensori di movimento dei JoyCon per effettuare le varie azioni, come lanciare la palla da bowling o colpire la pallina da tennis. Per quanto riguarda il calcio, invece, Nintendo Switch Sports comprende anche il Leg Strap, che va applicato a una vostra gamba in combinazione con un JoyCon per dare calci come nella realtà.

Nintendo Switch Sports è il titolo ideale da giocare con i vostri amici, sia nella stessa stanza oppure anche online. Vincendo le competizioni potrete anche ottenere oggetti per personalizzare il vostro personaggio ed entrare nella Pro League.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa Nintendo Switch Sports a soli 39,97€, rispetto ai consueti 49,99€ di listino, con uno sconto del 20% e un risparmio reale di oltre 10€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo titolo ad un prezzo eccellente!

