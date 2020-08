Nintendo Switch Pro in uscita ad inizio 2021, per un rumor

Fonti vicine alla produzione affermano che un nuovo modello di Nintendo Switch, forse il tanto chiacchierato Nintendo Switch Pro, sarebbe in uscita all’inizio del prossimo anno.

Il rumor arriva dal giornale Economic Daily News di Taipei (via aveva spiegato che già nel 2019), che menziona come un nuovo Switch sarebbe pronto ad entrare in produzione già nel corso dell’anno con un lancio programmato per il primo trimestre del 2021.

Il giornale parla di come questo nuovo modello sarebbe equipaggiato con una migliore «interattività» e un display di qualità superiore.

Il report cita fonti industriali responsabili della memoria flash della console, dei Joy-Con e altro ancora, per cui sembrerebbe piuttosto attendibile.

Non si tratta del primo riferimento ad un potenziale Nintendo Switch Pro, il terzo modello dopo Switch base e Switch Lite a rinfrescare la famiglia di console della Grande N.

Recentemente, era stata avvistata all’interno del codice di un nuovo firmware di Nintendo Switch, che conteneva riferimenti anche ad un secondo schermo.

Gli analisti da tempo si spendono in previsioni secondo cui la console sarebbe in dirittura d’arrivo, e qualcuno aveva addirittura parlato di 2020.

Il Wall Street Journal aveva spiegato che già nel 2019 sarebbero partiti piani per la produzione, probabilmente slittati per ragioni come la next-gen di Sony e Microsoft all’orizzonte e/o il successo di Switch e Switch Lite che avrebbero consigliato maggiore prudenza.

Il 2020 turbolento di Nintendo, complice il coronavirus, potrebbe aver poi rimandato ulteriormente i programmi, facendo slittare quest’eventuale terza console all’inizio del 2021.

Aspettiamo commenti ufficiali della casa nipponica, qualora ce ne dovessero essere.