Nintendo Switch Online, il nuovo gioco gratis in arrivo è un amato spin-off di Pokémon

Nintendo ha appena svelato il nuovo gioco gratis in arrivo sul Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online a partire dalla prossima settimana: si tratta del grande ritorno di uno degli spin-off di Pokémon più apprezzati di sempre dai fan della saga.

Stiamo naturalmente parlando di Pokémon Stadium, il simulatore di battaglie Pokémon per Nintendo 64 utilizzato anche e soprattutto per portare i nostri mostriciattoli tascabili dal Game Boy su grande schermo, resosi ovviamente non più necessario dopo l’arrivo degli ultimi capitoli (trovate Scarlatto e Violetto su Amazon) ma rimasto nel cuore dei giocatori.

Dato che i primi capitoli della serie non sono stati aggiunti nelle apposite app per Game Boy, non sarà inoltre possibile combattere con i nostri Pokémon personalizzati, ma solo utilizzando quelli a noleggio offerti in-game.

Con un nuovo trailer ufficiale, curiosamente diventato privato nel momento in cui stavamo per pubblicare la notizia, la casa di Kyoto ha annunciato che Pokémon Stadium sarà ufficialmente disponibile su Nintendo Switch Online a partire dal 12 aprile, ovvero tra poco più di una settimana.

Trattandosi di un capitolo per Nintendo 64, potranno giocarci gratuitamente soltanto tutti gli utenti attualmente iscritti al Pacchetto Aggiuntivo, per poi competere da soli o contro i vostri amici con i partner offerti nel gioco.

Ricordiamo che Pokémon Stadium è basato esclusivamente sulla prima generazione e includerà dunque solo i primi 151 Pokémon mai creati, da Bulbasaur fino ad arrivare al mitico Mew.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena il nuovo gioco gratis di Nintendo Switch Online sarà ufficialmente disponibile per il download su console: nel frattempo, il nostro suggerimento è quello di appuntare questo appuntamento sul vostro calendario.

Pokémon Stadium arriverà dunque dopo quasi un mese di distanza dall’ultimo aggiornamento ufficiale del catalogo: ricordiamo infatti che lo scorso 16 marzo sono arrivati ben 4 giochi gratis per tutti gli abbonati.

Nel frattempo, la casa di Kyoto ha già iniziato a pensare al proprio futuro, che dovrebbe vedere sempre più al centro i dispositivi mobile: nelle scorse ore è stata infatti ufficializzata la nascita di Nintendo Systems, una nuova compagnia in collaborazione con lo sviluppatore DeNA e con un nuovo sito ufficiale dedicato.