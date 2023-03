Nintendo Switch Online, disponibili da ora 4 nuovi giochi gratis a sorpresa

Nintendo Switch Online ha appena annunciato di aver rilasciato a sorpresa ben 4 nuovi giochi gratis per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento, con due nuovi titoli per Game Boy, uno per SNES e un quarto omaggio per NES.

Questo significa che non sarà necessario essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo per accedere a tutti i nuovi omaggi, disponibili già da oggi sulle rispettive app per la console ibrida (trovate Switch OLED in sconto su Amazon).

Da questo momento potete dunque giocare gratuitamente con Burger Time Deluxe e Kirby’s Dream Land 2 su Game Boy, Side Pocket su SNES e Xevious su NES.

L’annuncio dei nuovi giochi gratis è arrivato con un nuovo trailer ufficiale che potete scoprire qui in apertura, che vi mostrerà anche dettagliatamente che cosa potrete aspettarvi dai nuovi omaggi gratuiti.

Come segnalato da The Escapist, l’annuncio dei nuovi titoli per Game Boy non può che incuriosire gli abbonati: Nintendo aveva infatti promesso diversi nuovi giochi gratis in arrivo per l’app della storica console portatile, ma né Burger Time Deluxe né Kirby’s Dream Land 2 facevano parte della line-up iniziale.

Si tratta dunque di veri e propri annunci inaspettati, arrivati senza alcun preavviso e disponibili fin da ora per il download gratuito, a patto naturalmente di essere attualmente iscritti a Nintendo Switch Online.

Se non dovessero essere già disponibili dopo l’apertura delle rispettive app, dovrete assicurarvi che siano già state aggiornate: potete controllare voi stessi aprendo il relativo menù delle impostazioni per l’app dalla schermata home delle console e verificare l’ultimo aggiornamento disponibile.

Dopo aver scaricato le ultime versioni disponibili, i nuovi giochi gratis compariranno in automatico nel catalogo di giochi, pronti per essere scoperti ancora una volta anche in portabilità.

Vi ricordiamo inoltre che proprio la scorsa settimana è stato rilasciato anche un grande capitolo di Metroid su Game Boy Advance e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe non essere l’unica novità legata a Samus.

Cogliamo l’occasione anche per segnalarvi una nuova prova gratis a tempo in arrivo: dalla prossima settimana potrete provare FIFA 23 Legacy Edition senza costi aggiuntivi.