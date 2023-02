Nintendo Switch Online, il nuovo gioco gratis a tempo è un folle classico

Nintendo Switch Online continua con la tradizione di offrire giochi gratis in prova a tempo, e stavolta è il turno di un folle classico: Katamari Damacy Reroll.

L’abbonamento ai servizi di Nintendo, di cui potete far parte anche tramite Amazon, offre anche questa possibilità tra le altre proposte esclusive per gli abbonati.

Quella dei giochi in prova a tempo è una tradizione che è cominciata già nel 2023 con giochi altrettanto classici.

E mentre Nintendo Switch Online si prepara ad accogliere anche le generazioni di console portatili più amate di sempre, ora c’è un nuovo gioco gratis tutto per voi.

Katamari Damacy Reroll è uno dei tanti titoli che sono apparsi nel corso dell’ultimo Nintendo Direct. Mentre aspettate il suo arrivo su Switch lo potrete provare gratis, come detto.

Gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno scaricare il titolo da eShop e giocare gratis dal 20 al 26 febbraio.

La cosa interessante è che potete scaricare e provare la versione completa del gioco, e non una demo.

#NintendoSwitchOnline members! From 2/20 at 10am PT to 2/26 at 11:59pm PT, you can download and try the full Katamari Damacy REROLL game at no additional cost.

Learn more: https://t.co/5OUkA5ZAsK pic.twitter.com/YCcN0UcLAQ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 17, 2023