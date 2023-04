Nintendo Switch Online, disponibili da ora a sorpresa 4 nuovi giochi gratis

Il catalogo di Nintendo Switch Online si è appena aggiornato a sorpresa: da questo momento tutti gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo possono scaricare ben 4 giochi gratis dell’era 16-bit.

Il servizio in abbonamento ha infatti deciso di aggiungere nuovi classici per SEGA Mega Drive, che al loro interno includono anche un progetto realizzato da Game Freak prima che il team riuscisse a creare il fenomeno Pokémon (trovate gli ultimi capitoli, Scarlatto e Violetto, su Amazon).

Si tratta di Pulseman, un platform a scorrimento orizzontale rilasciato esclusivamente in Giappone nel lontano 1994, ma che ora potrete giocare gratuitamente senza costi aggiuntivi grazie al Pacchetto Aggiuntivo.

Ma questo è solo uno dei 4 giochi gratuiti che potete iniziare a giocare da adesso: Nintendo Switch Online ha infatti annunciato di aver rilasciato anche Flicky, Kid Chameleon e Street Fighter II Special Champion Edition.

I fan di Sonic the Hedgehog potrebbero voler guardare con interesse anche a Flicky, dato che il protagonista è un tenero uccellino che comparirà spesso nella serie con il riccio più veloce del mondo.

Kid Chameleon è un altro grande classico pubblicato da SEGA che punta molto sul fattore rigiocabilità e longevità: si tratta infatti di uno dei pochi giochi di quest’era a includere addirittura oltre 100 livelli unici da esplorare.

Infine, ma non certo per importanza, la Special Champion Edition è una versione migliorata dell’originale Street Fighter II che vi permetterà non solo di giocare utilizzando i 4 boss Balrog, Vega, Sagat e M. Bison, ma anche la possibilità di giocare nelle modalità Champion e Hyper, prendere parte alle group battle e accedere a tante nuove mosse utilizzabili.

I nuovi giochi gratuiti di Nintendo Switch Online sono già disponibili da questo momento: vi raccomandiamo di controllare manualmente gli aggiornamenti dell’app SEGA Mega Drive dalle apposite impostazioni del menù home, così da poter iniziare a divertirvi il prima possibile.

Curiosamente, si tratta del secondo omaggio mensile legato a un celebre franchise di Game Freak: proprio la scorsa settimana è stato infatti rilasciato anche uno dei più amati spin-off della serie Pokémon.

Restando in tema con la serie legata ai mostri tascabili più amati, nelle scorse giornate si sono tenuti i Campionati Internazionali Europei di Scarlatto e Violetto, in cui sono stati gli italiani a dimostrarsi i giocatori più forti d’Europa.