Nintendo Switch Online, disponibile ora il nuovo Pokémon gratis (con una promessa importante)

Da questo momento è disponibile una nuova gradita sorpresa per tutti gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online: il catalogo di giochi gratis si è infatti aggiornato con un nuovo spin-off di Pokémon.

Si tratta di Pokémon Puzzle League, il rompicapo tratto dall’omonima serie animata e disponibile per il catalogo Nintendo 64: pur essendo, tecnicamente, non collegato direttamente agli episodi del celebre franchise di Game Freak (come Leggende Pokémon Arceus, che potete acquistare in offerta su Amazon) si tratta sicuramente di un’aggiunta che farà felici i fan.

Seppur sia stato confermato che saranno aggiunti anche altri due giochi gratis, ma soltanto per il catalogo giapponese, la casa di Kyoto ha voluto fare una importante promessa ai fan, garantendo che i titoli per Nintendo 64 non finiranno qui.

Un annuncio sicuramente molto importante, dato che grazie a questo nuovo omaggio gratis è stata ufficialmente completata la line-up di titoli gratuiti a 64 bit promessi al lancio del servizio.

La notizia arriva direttamente tramite l’account Twitter ufficiale di Nintendo of America (via Nintendo Life), che pur non specificando quali saranno i prossimi titoli in arrivo ha chiesto ai fan di tenere d’occhio i loro canali per ulteriori notizie.

More #Nintendo64 games will be added to #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack. Stay tuned! — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 15, 2022

In attesa di scoprire quali saranno effettivamente i nuovi giochi gratis in arrivo sul Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, gli utenti iscritti al servizio possono iniziare a provare il divertente Pokémon Puzzle League già da adesso.

Se il titolo non dovesse essere presente nel vostro catalogo, significa che sarà prima necessario aggiornare l’applicazione per Nintendo 64: accedendo all’apposito menù delle impostazioni dell’app dalla schermata Home potrete avviare manualmente la ricerca dell’update.

Naturalmente non possiamo sapere al momento quali saranno le prossime novità in arrivo, ma negli scorsi giorni era arrivato un indizio importante: uno dei nuovi giochi potrebbe essere Donkey Kong 64.

Vi ricordiamo inoltre di non lasciarvi sfuggire i nuovi bonus gratis di luglio: la seconda ondata dedicata a Super Mario Odyssey è già disponibile.