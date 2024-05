PlayStation Store: ecco i giochi PS5 a meno di €15

Le promozioni di PlayStation Store vi permettono di acquistare tantissimi tra i videogiochi più apprezzati su PS4 e PS5 a piccolissimi prezzi, e nella giornata di oggi sono stati messi in rilievo in particolare i titoli da acquistare a prezzi molto ribassati.

Ogni settimana appaiono offerte su PlayStation Store e per questo non è semplicissimo districarsi tra i migliori giochi PS5 che potreste trovare ad un buon prezzo.

PlayStation Store propone infatti numerosi giochi disponibili a meno di €15 euro l'uno (trovate una gift card dedicata su Amazon): non sentirete il portafoglio particolarmente alleggerito, ma potrete recuperare diverse piccole perle sullo store e anche alcuni titoli che non possono mancare in nessun catalogo che si rispetti.

Di seguito vi proponiamo dunque una nostra personale selezione con i migliori giochi PS5 che potete acquistare sotto i €15 su PlayStation Store:

PlayStation Store: migliori giochi PS5 a meno di €15

A Plague Tale: Innocence a €11,99 anziché €39,99

a €11,99 anziché €39,99 DIRT 5 a €13,99 anziché €69,99

a €13,99 anziché €69,99 Doki Doki Literature Club Plus! a €9,36 anziché €12,49

a €9,36 anziché €12,49 DRAGON BALL Z: KAKAROT a €13,99 anziché €69,99

a €13,99 anziché €69,99 JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R a €14,99 anziché €49,99

a €14,99 anziché €49,99 Jurassic World Evolution 2 a €14,99 anziché €59,99

a €14,99 anziché €59,99 Killer Frequency a €12,49 anziché €24,99

a €12,49 anziché €24,99 Solasta: Crown of the Magister a €11,99 anziché €29,99

a €11,99 anziché €29,99 The Dark Pictures Anthology: Little Hope a €9,99 anziché €19,99

a €9,99 anziché €19,99 The Dark Pictures Anthology: Man of Medan a €9,99 anziché €19,99

a €9,99 anziché €19,99 Watch Dogs: Legion a €10,49 anziché €69,99

Potete trovare su PlayStation Store tantissimi giochi scontati a meno di €15 euro l'uno: la nostra non può dunque che essere una selezione limitata.

Vi consigliamo di consultare il catalogo completo al seguente indirizzo per non lasciarvi sfuggire nemmeno uno di questi giochi a prezzo ridotto, ma vi ricordiamo che dovrete acquistarli entro pochi giorni prima che la promozione finisca.