Nintendo Switch OLED: bundle imperdibile su eBay a prezzo scontato!

Presso il noto portale e-commerce eBay trovate un interessante bundle che comprende la console Nintendo Switch OLED con Joy-Con in colorazione blu rosso, i videogiochi The Legend Of Zelda Skyward Sword HD e Brain Training, oltre ai Joy-Con in edizione limitata dedicati a The Legend Of Zelda Skyward Sword a soli 469,90€ utilizzando il codice sconto NOV21EDAYS.

Ricordiamo che Nintendo Switch OLED è dotata di uno splendido schermo da 7″ OLED, che offre una qualità decisamente maggiore rispetto al classico LED adottato in precedenza, un ampio stand regolabile, una nuova dock per il collegamento alla TV dotata anche di un connettore Ethernet (per prestazioni superiori durante il gioco online), una memoria interna da 64GB (raddoppiando quindi la dotazione precedente) e potenti altoparlanti integrati per offrire un’immersione ancora maggiore.

N.B.: Attivate il coupon NOV21EDAYS in fase di pagamento per ottenere lo sconto.

» Acquista ora bundle Nintendo Switch (modello OLED) blu/rosso a soli 469,90€ invece di 519,90€ , sconto di 50€ «

Ovviamente, il resto delle specifiche rimane lo stesso, così come la sua potenza, garantita dall’impiego del SoC NVIDIA Tegra X1. Il nuovo Nintendo Switch OLED si propone quindi come una versione rivisitata di Switch pensata soprattutto per chi ancora non ne possiede un’esemplare o desidera giocare al meglio in mobilità, godendosi i colori intensi e l’elevato contrasto che solo un display OLED più offrire.

The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD è la versione rimasterizzata del capitolo uscito originariamente nel 2011 per Wii che offre comandi di movimento più fluidi ed intuitivi, oltre ad una grafica aggiornata ed un framerate di 60 fps. Nel titolo, il noto eroe Link, armato con spada e scudo, affronterà nemici oltre ogni immaginazione, cimentandosi allo stesso tempo con complessi enigmi (tipici della tradizione della serie) per scoprire le origini della spada suprema. Ma non solo: l’eroe potrà anche librarsi in aria in sella a un maestoso uccello chiamato Solcanubi.

