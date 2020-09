Nintendo Switch, nuovo indizio sull’arrivo di una versione potenziata?

È ormai da parecchio tempo che circolano voci inerenti alla realizzazione di una versione potenziata di Nintendo Switch, chiamata a lungo Nintendo Switch Pro, anche se, viste le tempistiche, ormai si dovrebbe parlare di una vera e propria console di nuova generazione, dato che dovrebbe vedersela sul mercato con le prossime Playstation 5 e Xbox Series X/S.

Recentemente, Bloomberg aveva riportato che «diversi sviluppatori esterni, parlando anonimamente dal momento che la questione è privata, hanno detto che Nintendo ha chiesto loro di rendere i loro giochi 4K-ready, il che suggerisce che un upgrade della risoluzione è in arrivo». Ovviamente, al momento, in mancanza di una comunicazione ufficiale, possiamo solo fare delle pure speculazioni, come l’eventuale utilizzo della tecnologia DLSS 2.0 (o superiore) di NVIDIA, compagnia che realizza il SoC alla base della console.

A rincarare la dose ci ha pensato anche FDG Entertainment, software house responsabile di Monster Boy and the Cursed Kingdom, la quale, attraverso un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, ha affermato che potrebbe esserci un hardware Switch di nuova generazione in lavorazione.

Who knows ?! Maybe Switch also has some next-gen hardware in the oven? 🧐 — FDG Entertainment (@FDG_Games) September 8, 2020

Avete letto che Nintendo Switch ha sfondato il muro dei 15 milioni di unità vendute in Giappone, ponendo la console ibrida della casa di Kyoto a ridosso delle vendite fatte registrare nell’intero ciclo vitale da Game Boy Advance e dalla leggendaria SNES, arrivate rispettivamente a 16,96 milioni e a 17,17 milioni?