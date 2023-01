Nintendo Switch ha ottenuto un record realmente unico in Francia

La Francia deve amare moltissimo Nintendo Switch per qualche motivo, tanto che ha superato le vendite di Nintendo Wii nella storia.

Anche nella sua versione OLED (che trovate su Amazon) la console ibrida ha conquistato inevitabilmente tutto il mondo, Francia inclusa.

Una console che già nel 2022 è riuscita a superare ogni aspettativa, superando di varie lunghezze le vendite del leggendario Game Boy.

Una vita ben lontana da quella della sfortunata Wii U che, nel suo essere un flop, ha trovato comunque una schiera di appassionati molto focosi tutto sommato.

Switch ha venduto moltissimo, talmente tanto che è la console casalinga più venduta di sempre in Francia (tramite VGC), anche sopra la colossale (in termini di vendite) Nintendo Wii.

Una notizia importante anche dal punto di vista “pop”, talmente tanto che ne ha parlato anche Le Figaro, uno dei quotidiani nazionali.

Nintendo ha infatti dichiarato che una console su due vendute in Francia lo scorso anno era una Switch, con 987mila unità piazzate.

Il conteggio totale di Switch in suolo francese sale quindi a 7.1 milioni, superando il precedente record nella nazione detenuto da Wii con 6.3 milioni di console vendute. Subito sotto è PlayStation 4 ad insidiare il trono delle console della Grande N, con 6 milioni di console vendute.

Se Switch è quindi la console casalinga più venduta, la più popolare rimane invece DS, la console portatile con doppio schermo che è presente sul suolo francese con 10.6 milioni di unità vendute.

«Il 10,5% dei 67 milioni di francesi è dotato di Switch», ha dichiarato un comprensibilmente soddisfatto Philippe Lavoué, direttore generale di Nintendo France.

Oltre alla Francia c’è un altro paese in cui Nintendo ha incassato un record altrettanto notevole, ed è ovviamente il Giappone con un risultato straordinario.

Un trend positivo a cui si potrebbe affiancare ora il grande schermo, perché dopo il film di Super Mario Bros in arrivo c’è in cantiere l’idea di adattare anche The Legend of Zelda.