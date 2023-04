Nintendo fa concorrenza all’E3 e annuncia un nuovo evento dal vivo

Nintendo si prepara ad accontentare i fan, perché a settembre ci sarà un nuovo evento dal vivo per tutti gli appassionati della Grande N.

Un momento in cui i possessori di Switch (anche in versione limitata su Amazon) possono riunirsi nella passione per i loro videogiochi preferiti.

Come Super Mario ovviamente, che dopo aver invaso il cinema ora è diventato il videogioco più famoso di YouTube di sempre.

Un evento che arriva dopo la cancellazione dell’E3 2023 che, come sapete, è arrivata ufficialmente dopo una serie di defezioni importanti.

Come riporta Game Informer, infatti, il Nintendo Live tornerà a Seattle dal prossimo settembre.

Certo non proprio dietro l’angolo, ma è comunque una grande occasione per vivere un momento dedicato ai fan. Nintendo Live è un evento che celebra tutto ciò che riguarda la Grande N, ed è la prima volta che si svolte negli USA.

L’evento, che finora era esclusiva del Giappone, è come una grande convention che consentirà agli appassionati di giocare ai titoli più celebri per Switch, scattare foto con Mario e altri personaggi e godersi l’intrattenimento dal vivo, inclusi i tornei di gioco. L’evento presenterà anche una serie di attività a tema sparse nella location.

«I fan di tutte le età possono attualmente sperimentare i giochi, i personaggi e i mondi unici di Nintendo su Nintendo Switch, ma vogliamo espandere tale portata con una nuova esperienza», ha dichiarato il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, in un comunicato stampa. Il quale ha approfondito spiegando: «Con Nintendo Live 2023, diamo ai partecipanti la possibilità di festeggiare insieme alla famiglia, agli amici e alla più ampia comunità Nintendo all’insegna del divertimento e creando ricordi indimenticabili».

Non ci sono informazioni sulla data o sul luogo esatto dell’evento né sull’inizio della vendita dei biglietti, ma potete tenere d’occhio il sito ufficiale dell’evento per saperne di più una volta che questi dettagli saranno disponibili.

In attesa che l’E3 possa tornare nel 2024… sempre se davvero tornerà come si è affrettata a dichiarare l’organizzazione. L’estate è comunque pronta per accogliere i videogiochi, perché la Summer Game Fest non andrà da nessuna parte.