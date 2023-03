E3 2023 sempre più a rischio: altre aziende si stanno ritirando dalla fiera

Sembra proprio che sull’E3 2023 stia per calare l’ombra del sole luminoso di Los Angeles, perché sempre più aziende stanno annunciando la loro mancata partecipazione all’evento.

Il palco dell’Electronic Entertainment Expo, una volta ambitissimo dai più grandi produttori dei videogiochi più amati (molti dei quali potete trovare anche su Amazon), adesso non è più l’evento importante che era una volta.

Giusto ieri è arrivato il dietrofront di Ubisoft che, dopo aver confermato inizialmente la sua partecipazione, ha deciso di “muoversi diversamente” per quanto riguarda l’E3 2023.

Sembrava tutto già deciso inizialmente, tanto che l’organizzazione della fiera era andata spedita per la sua strada rimarcando che la fiera di Los Angeles si farà, nonostante tutto.

Ma, come riporta IGN US in una serie di dichiarazioni esclusive, sono arrivate nelle ultime ore altre conferme di mancate partecipazioni. Alcune delle quali, va detto, già praticamente confermate anche guardando allo storico delle altre edizioni.

I giornalisti di IGN US hanno parlato con numerose persone nell’industria e nelle pubbliche relazioni che in genere conoscono le strategie degli eventi, i quali hanno tutti espresso preoccupazione per lo stato dell’evento.

Molti hanno detto di non aver sentito parlare di nessun altro che avesse intenzione di partecipare di sicuro, e alcuni hanno affermato di ritenere che ci fosse stata una significativa mancanza di comunicazione da parte dell’ESA e dell’organizzatore ReedPop su cosa esattamente avrebbero dovuto aspettarsi dallo show.

La stessa fonte che ha anticipato la notizia del forfait di Ubisoft ha dichiarato, riferendosi all’E3 2023: «Non c’è possibilità che questo show possa accadere.»

L’Electronic Entertainment Expo tornerà per dal 13 al 16 giugno e sarà caratterizzato da aree e giornate separate per gli eventi del settore e per quelli dei consumatori.

Gli E3 Business Days si svolgeranno invece dal 13 al 15 giugno e saranno limitati ai membri del settore registrati per la creazione di reti, incontri e altro ancora. Ai media sarà inoltre consentito di toccare con mano i giochi in uscita in spazi dedicati, riservati agli addetti ai lavori.

Gli E3 Gamer Days – ossia la parte dell’evento aperta al pubblico – si svolgeranno infine il 15 e il 16 giugno in una sala separata dall’area legata all’industry.

SEGA ha confermato che non avrebbe partecipato allo show in ogni caso, mentre Bandai Namco non ha fornito dichiarazioni ufficiali mentre parteciperà ai Play Days.

Tencent ha confermato tramite un portavoce che Level Infinite non avrebbe partecipato all’E3 2023 e Devolver Digital che faceva comunque il suo evento parallelo fuori dallo showfloor, ha dichiarato che quest’anno non sarà presente a Los Angeles in nessun modo.

Inoltre IGN US dichiara di essere a conoscenza del fatto che molti altri publisher non parteciperanno all’E3 2023, e siamo in attesa solamente di una dichiarazione ufficiale.

Alla fiera non parteciperanno né Xbox né Nintendo, con la sola Konami che, in un colpo di scena, ad oggi è una delle ultime grandi aziende che possono promettere qualcosa.