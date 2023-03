Nintendo Switch Online vi fa provare un nuovo gioco gratis: è un big calcistico

Il nuovo gioco gratis a tempo di Nintendo Switch Online è ufficialmente disponibile per il download: questa settimana il servizio in abbonamento ha deciso di offrire a tutti gli utenti abbonati la possibilità di provare gratis un big per gli appassionati delle simulazioni calcistiche.

Da questo momento potete infatti già scaricare sulle vostre console la Legacy Edition di FIFA 23, che potete provare interamente senza alcun costo aggiuntivo insieme ai vostri amici, a patto naturalmente di essere iscritti al servizio in abbonamento di casa Nintendo (lo trovate anche su Amazon).

Come vi avevamo già anticipato in occasione dell’annuncio ufficiale, l’edizione per le console ibride sarà disponibile senza costi aggiuntivi fino a domenica 26 marzo, permettendovi così di divertirvi con tutte le vostre squadre e giocatori preferiti dei campionati più importanti al mondo.

Ricordiamo che FIFA 23 Legacy Edition non includerà tutte le principali caratteristiche gameplay presenti nelle versioni di ultima generazione del simulatore di EA Sports, ma vi consentirà comunque di scoprire tutte le squadre con le rose aggiornate, inclusi anche i team più importanti del campionato femminile.

Grazie a Nintendo Switch Online potrete anche approfittare di uno sconto speciale sul prezzo di FIFA 23 Legacy Edition, così da poterlo eventualmente mantenere tutti i progressi sul vostro account anche dopo il termine della prova.

Per un periodo limitato potrà infatti essere vostro a soli 19.99€ con uno sconto del 50%, a differenza dei 39.99€ regolarmente richiesti per acquistarlo su Nintendo eShop.

Se non avete ancora scaricato FIFA 23 Legacy Edition sulle vostre console, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante “Scarica la versione in prova“, dopo aver naturalmente eseguito il login con un account iscritto a Nintendo Switch Online. In alternativa, basterà eseguire la stessa procedura cercandolo manualmente nel negozio digitale sulle vostre console.

Qualora non foste ancora iscritti al servizio in abbonamento, vi ricordiamo che grazie a una nuova offerta a tempo limitato potrete provarlo gratuitamente per un’intera settimana: la promozione vi permetterà naturalmente di provare anche il big calcistico senza alcun costo aggiuntivo.

Grazie a quest’offerta, potrete inoltre provare non solo FIFA 23 Legacy Edition, ma anche il multiplayer online e tutti i giochi gratis inclusi nell’abbonamento base, compresi gli ultimi recenti 4 giochi classici.