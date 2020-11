Nintendo eShop invaso dalle Cyber Offerte: sconti anche sui giochi Nintendo

Nintendo ha annunciato oggi con un comunicato stampa l’arrivo delle Cyber Offerte del suo Nintendo eShop: le nuove promozioni, che saranno disponibili da giovedì 26 novembre alle ore 15.00, vi permettono di risparmiare fino al 75% sui costi di listino di diversi videogiochi digitali per Nintendo Switch – comprese anche alcune uscite firmate proprio da Nintendo.

Gli sconti rimarranno in essere fino al 3 dicembre alle ore 23.59 italiane, quindi avete qualche giorno per valutare quali giochi regalarvi in vista del cyber monday e delle prossime festività natalizie. Vi segnaliamo di seguito la lista dei videogiochi che saranno in offerta, affiancati dalla percentuale di sconto sul costo abituale annunciata da Nintendo.

Le Cyber Offerte di Nintendo eShop

The Legend of Zelda: Link’s Awakening – sconto del 33%

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – sconto del 33%

Xenoblade Chronicles 2 – sconto del 33%

Fire Emblem: Three Houses – sconto del 33%

Donkey Kong Country: Tropical Freeze – sconto del 33%

Astral Chain – sconto del 33%

The Elder Scrolls V: Skyrim – sconto del 50%

Dark Souls Remastered – sconto del 50%

Dragon Ball FighterZ – sconto dell’84%

Tales of Vesperia: Definitive Edition – sconto del 75%

The Outer Worlds – sconto del 50%

Borderlands: Legendary Collection – sconto del 40%

BioShock: The Collection – sconto del 40%

Sid Meier’s Civilization VI – sconto del 50%

Mortal Kombat 11 – sconto del 60%

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition – sconto del 30%

Spyro Reignited Trilogy – sconto del 49%

Crash Team Racing: Nitro Fueled – sconto del 49%

Metro 2033 Redux – sconto del 50%

Diablo III: Eternal Collection – sconto del 50%

Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout – sconto del 30%

The Wonderful 101: Remastered – sconto del 32%

Come ricordato da Nintendo, questi giochi sono compatibili sia con Switch che con Nintendo Switch Lite. Nella nota ufficiale leggiamo:

Che tu sia un possessore di Nintendo Switch Lite in cerca di giochi per divertirti in movimento o un veterano di Nintendo Switch alla ricerca di qualcosa di diverso da provare, le Cyber Offerte rappresentano una grande opportunità per espandere la tua libreria di software e ampliare i tuoi orizzonti di gioco.

Consultate Nintendo eShop sulla vostra console per vedere gli sconti attivi a partire da giovedì pomeriggio.