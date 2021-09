Nintendo Direct, un leak svela il ritorno di una IP storica (c’è anche Bayonetta)

Pochi giorni fa la casa di Kyoto ha annunciato un nuovo Nintendo Direct, previsto per la nottata di oggi e durante il quale verranno svelate tutte le novità attese a fine anno su Switch.

I possessori della piattaforma ibrida che ospita giochi come WarioWare: Get it Together! sono quindi pronti a scoprire le novità che interesseranno Switch nei prossimi mesi.

Chissà se proprio stasera non venga finalmente mostrato il nuovo controller brevettato da Nintendo, davvero molto interessante stando alle prime informazioni rilasciate.

Senza contare anche le novità per Nintendo Switch Online, tra i quali figurerebbe anche la libreria del glorioso Nintendo 64.

Un'immagine di Kirby Fighters 2

Ora, come riportato anche da GameSpot, sembra che uno degli annunci che vedremo stasera sia relativo a una storica proprietà intellettuale di Nintendo, pronta a tornare su Switch.

Il sito giapponese della compagnia avrebbe infatti elencato (forse per errore) alcune novità in arrivo nei prossimi mesi, inclusi titoli già noti ai più

Stiamo parlando del simpatico Kirby, pronto a tornare in Kirby Discovery of the Stars, previsto (pare) nel corso della primavera del 2022.

Ma non solo: anche Bayonetta 3 – di cui si sono perse le tracce da anni – dovrebbe finalmente vedere la luce durante il prossimo anno.

Sempre stando al leak sono in arrivo anche Splatoon 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, e Mario + Rabbids: Sparks of Hope, questi ultimi senza data di uscita

Ovviamente, l’unico modo per scoprire se stasera durante il Nintendo Direct verranno davvero mostrati i giochi sopraccitati sarà seguendo la diretta sulle pagine di SpazioGames, con tanto di live recap in tempo reale.

Se volete prepararvi all’evento di stanotte targato Nintendo, qui trovate data e ora e tutte le informazioni note al momento.

Ricordiamo anche che tra gli annunci potrebbe esserci anche una conferma sui giochi Game Boy in arrivo su Switch Online.

Se invece siete giustamente curiosi relativamente a Zelda Breath of the Wild 2, perché non date un’occhiata alle nostre teorie su trama e personaggi?