Ninja Gaiden Trilogy, leak anticipa l’annuncio della collection

Ninja Gaiden Trilogy, una collection non ancora annunciata, è stata avvistata nei listini di un noto distributore di Hong Kong.

Game Source Entertainment, un grosso distributore operativo sul territorio asiatico, ha infatti aggiunto per qualche ora, prima di rimuoverla per ovvie ragioni, la compilation, che sarebbe ora in cantiere a sorpresa presso Koei Tecmo.

Stando alla descrizione del prodotto, Ninja Gaiden Trilogy sarebbe destinato soltanto a PS4 e Nintendo Switch.

Circostanza curiosa, visto che la serie moderna è nata su Xbox, ma di certo non sorprendente se consideriamo lo scarso successo in Asia della piattaforma.

La collection comprenderebbe Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge.

Il lancio sarebbe in programma per il mese di marzo 2021, sebbene non sia chiaro se i tre giochi saranno oggetto di una conversione semplice, di un remaster in HD, di un remake, o magari di una soluzione ibrida come la Mafia Trilogy.

Con il Tokyo Game Show previsto per la fine di settembre, è legittimo ipotizzare che un annuncio formale potrebbe arrivare proprio in quell’occasione.

La serie ha saltato a pie’ pari la generazione di PS4 e Xbox One, dopo i lanci non troppo apprezzati di Ninja Gaiden 3 e dello spin-off a base di zombie Yaiba.

Tuttavia, dopo essersi dedicato a Nioh per ben due capitoli, Team Ninja non ha fatto mistero di voler tornare sul franchise, e chissà che questa Trilogy non sia un modo come un altro per testare la fedeltà e l’interesse degli appassionati.