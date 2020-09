Nier Replicant ver. 1.22474487139 ha una data d’uscita

Square Enix ha annunciato al Tokyo Game Show Online che Nier Replicant ver. 1.22474487139 sarà disponibile dal 22 aprile 2021 in Giappone e dal 23 aprile 2021 in Europa e Stati Uniti.

Il gioco era inizialmente previsto entro la fine dell’anno ma, a quanto pare, il team di sviluppo di Square Enix e il director Yoko Taro avranno bisogno di un po’ più di tempo per consegnare il nuovo titolo al grande pubblico.

Il lancio è in programma simultaneamente per PC, dove farà il gioco farà il suo debutto, PlayStation 4 e Xbox One. Non sono in calendario release per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

In occasione del Tokyo Game Show Online è stato pubblicato un nuovo trailer con alcuni scenari che attraverseremo nel gioco, che vi mostriamo di seguito.

Nier Replicant ver. 1.22474487139 è una nuova versione della sleeper hit lanciata su PS3 e Xbox 360, diventata gradualmente più popolare grazie al successo del sequel Nier Automata.

È stato attentamente definito aggiornamento del classico e non un remaster o un remake, probabilmente per tenere le aspettative dei fan basse.

Questa la copertina del gioco per PS4:

Ci sarà gameplay addizionale rispetto e persino un nuovo personaggio, mentre il doppiaggio è stato integrato da nuove sequenze parlate.

Di questo gameplay abbiamo avuto un assaggio durante la diretta al Tokyo Game Show Online, come potete vedere nella clip in basso:

Nel video sono presenti sequenze di combattimento con la spada, passaggi di shooting e naturalmente esplorazione nel mondo post-apocalittico di Nier.

Nier Replicant ver. 1.22474487139 è in sviluppo presso la software house giapponese Toylogic (Dragon Quest XI per Nintendo 3DS) con il supporto di Takahisa Taura, senior game designer del team di Automata.